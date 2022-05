Vaqueros tapered, la nueva propuesta de Mango para reinventar un clásico.

Estamos hartas de escuchar que en moda está todo inventado y puede que sea verdad, pero siempre hay lugar para pequeñas innovaciones que pueden pasar desapercibidas y resultar muy útiles. Por ejemplo, todas las temporadas se convierte en el mono vaquero que arrasa en Instagram y ahora regresa apostando por el cut out.

Aunque, si hay una prenda que realmente contemple una innovación tras otra, esa son los vaqueros, que cada año viven un cambio en el corte, la hechura y el estilo. Todo sea por adaptar los vaqueros a las tendencias más actuales para convertirlos en la mejor pareja de la blusa de cuadros vichy perfecta para llevar con vaqueros y hacer de ellos el uniforme de la temporada y al que le sacaremos todo el partido con las alpargatas de cuña más en tendencia.

A la hora de apostar por innovar con este tipo de pantalones, Mango llega y nos propone los nuevos vaqueros tapered, un cambio de paradigma con los que renovar un clásico. Así, los vaqueros tapered de Mango para renovar un clásico atienden a un diseño que se caracteriza por tener un tiro más bien amplio, quedando un poco caídos, aunque se van estrechando a lo largo de las perneras.

Debido a este diseño característico, también lo llaman carrot jeans, haciendo referencia a la silueta de la zanahoria. En ese sentido, la nueva propuesta de Mango con la que renovar un clásico se antoja súper cómoda y fresca para poder apostar por ella en verano.

Así, los vaqueros tapered de Mango, recién llegados al universo denim, se postulan como la mejor propuesta con la que reinventar un clásico y tener un look de diez. No nos cansamos de los vaqueros y ahora que Mango nos descubre el nuevo corte tapered y no podemos ser más felices.

Así son los vaqueros tapered, la nueva propuesta de Mango

Pertenecientes a la colección Committed, los vaqueros tapered de Mango se presentan en un tejido de algodón estilo denim. Se trata de un diseño crop, con el tiro alto, doble botonadura, trabillas, cinco bolsillos, cierre de cremallera y botones. Aunque lo verdaderamente reseñable de estos vaqueros con los que Mango reinventa un clásico es que son tapered fit, esto quiere decir que se caracterizan por tener un tiro más bien amplio, quedando un poco caídos, aunque se van estrechando a lo largo de las perneras. Debido a este diseño característico, también lo llaman carrot jeans, haciendo referencia a la silueta de la zanahoria.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 46 y en cuatro colores distintos, los vaqueros tapered de Mango para reinventar un clásico tiene un precio de 22,99 euros.