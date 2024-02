De flores y satinado, el vestido de Zara que las invitadas minimalistas fichan por menos de 40 euros.

Arranca la temporada de bodas y toca estar preparadas para ser la más elegante del evento. A pesar de que serlo, a veces, pueda conllevar un gran desembolso económico, hay firmas que tienen entre sus nuevas propuestas diseños que cumplen con todas las premisas de las que parte una invitada perfecta: ser barato y resultar muy sencillo. Olvida el clásico vestido de lunares que siempre te salva las bodas de primavera y echa un vistazo a otras propuestas, como el vestido rojo que hace tipazo o el recién llegado a Zara vestido de flores y satinado que las invitadas minimalistas fichan por menos de 40 euros.

Bastante económico, este vestido de Zara presenta un diseño bastante sencillo, siendo el estampado el punto fuerte de la prenda. Las invitadas minimalistas huyen de los prints y prefieren los diseños lisos, pero este vestido bien merece una excepción, y no sólo por su precio.

El éxito de las invitadas minimalistas en la primavera 2024

La moda en general, y la que hace referencia a las invitadas en particular, se ha vuelto mucho más relajada. Aunque eso no es sinónimo de dejadez o exceso de informalidad. Si las tendencias más minimalistas son bien entendidas, podemos apostar por un estilismo muy natural y sencillo y ser las invitadas más elegantes. El truco está en escoger un diseño minimalista, que no destaque en exceso y dejar que sea nuestra propia personalidad la que sea protagonista. Ahora más que nunca es la mujer la que lleva el vestido y no al revés, por eso el éxito de las invitadas minimalistas es tan rotundo en la primavera 2024. Estas son algunas de las claves para apostar por un look sencillo en una boda con éxito.

Un diseño básico : Nada de extravagancias, mejor apostar por cortes rectos o fluidos, escotes que siempre funcionan y formas que resulten cómodas. Triunfan las mangas ablusonadas, los escotes a la caja, de pico o Bardot y los cortes a la cintura con faldas superpuestas.

: Nada de extravagancias, mejor apostar por cortes rectos o fluidos, escotes que siempre funcionan y formas que resulten cómodas. Triunfan las mangas ablusonadas, los escotes a la caja, de pico o Bardot y los cortes a la cintura con faldas superpuestas. Mejor lisos que estampados : Los estampados siempre son un acierto en las bodas de primavera, pero esta temporada, si quieres ser una invitada sencilla, es mejor que te dejes seducir por las tonalidades lisas para que la prenda resulte más fácil de combinar.

: Los estampados siempre son un acierto en las bodas de primavera, pero esta temporada, si quieres ser una invitada sencilla, es mejor que te dejes seducir por las tonalidades lisas para que la prenda resulte más fácil de combinar. Detalles que destaquen : Hemos aconsejado apostar por diseños sencillos con cortes básicos, pero algo tiene que destacar en el estilismo. Detalles en cut out o alguna leve asimetría, bien en las mangas o bien en el escote, le dan un punto de distinción al look.

: Hemos aconsejado apostar por diseños sencillos con cortes básicos, pero algo tiene que destacar en el estilismo. Detalles en cut out o alguna leve asimetría, bien en las mangas o bien en el escote, le dan un punto de distinción al look. La importancia de los complementos: Sin que resulten excesivos, los accesorios juegan un papel fundamental en las invitadas más minimalistas. Elige con qué quieres destacar (pendientes, zapatos o bolso) y haz que sea el match perfecto para tu look.

Así es el vestido de Zara de menos de 40 euros

No sólo el precio es lo que nos encanta de este vestido de Zara, su diseño hace que sea una prenda perfecta para las bodas de primavera en las que buscamos un estilismo mucho más relajado. De corte recto y con la falda cruzada (se abre al caminar), el diseño se presenta con las mangas a la sisa y el escote a la caja, quedando un poco holgado. Se trata de un diseño, a priori, recto, pero mucho más marcado en la zona de la cintura, quedando la figura dividida en dos partes perfectamente armoniosas.

El corte ya es elegante de por sí y una pieza que funciona muy bien para eventos como las bodas, aunque es el estampado, de flores rojas, granates y moradas sobre un fondo magenta, y el efecto satinado lo que le dan al diseño un punto muy especial.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores y satinado de Zara perfecto para las invitadas minimalistas tiene un precio de 39,95 euros.