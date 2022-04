Ir sobria en Semana Santa pasa por apostar por un vestido negro con el que enfrentarnos al Viernes Santo. A pesar de que el Viernes Santo es uno de los días de Semana Santa en los que vestir de mantilla, es una tradición que se ha quedado más reservada al Jueves Santo, aunque eso no implica que debamos dejar de apostar por la sobriedad y el luto para ese día.

En ese sentido, podemos apostar por los vestidos negros que llevaríamos de mantilla, pero es mejor pensar en formas de llevar un vestido negro para ir sobria en Semana Santa.

Tampoco es necesario ir de luto riguroso, sólo apostar por un vestido negro y combinarlo de forma alternativa y con personalidad para ir sobria en Semana Santa. Con las blazer más perfectas de Semana Santa, a cuerpo o con un abrigo (todo depende de las temperaturas), estas son las seis formas de llevar vestido negro alternativas para ir sobria en Semana Santa.

Vestido negro con tacones bicolor

Haz como Paula Echevarría y apuesta por un vestido negro de corte lápiz y con un diseño sencillo. Sólo necesitará un calzado original y diferente con el que darle un toque al conjunto tan sobrio para Semana Santa.

Vestido negro con tacones y bolso de colores

El look de Olivia Palermo nos resulta realmente inspirador. la it girl sabe darle un toque súper personal a un vestido negro súper sobrio y sencillo y lo hace con algo tan simple como darle un toque de color con el calzado y la cartera.

Vestido negro y cut out, ¿por qué no?

Que un vestido negro sea sobrio no implica que no pueda ajustarse o adaptarse a las tendencias. Rocío Osorno lo sabe y por eso apuesta por un vestido negro bastante sencillo y le da un toque diferente apostando por el corte cut out.

Vestido negro con medias de lunares

Piérdele el miedo a las tendencias maxi y arriésgate con un vestido negro de estas características. Dale un contrapunto más lady a esta prenda tan ochentera y apuesta por unas medias de lunaritos y súbete a unos taconazos de infarto (si tienes que andar mucho es mejor que no lo hagas) . Juégatela con un total black, como la chica de la imagen, o dale algo de color con un bolso (esta vez en versión mini) de color rojo.

Vestido negro y botines

Ya hemos dicho que un vestido negro nunca puede faltar en un buen fondo de armario que se precie, pero como hablamos de tendencias, toca sacar a la palestra uno de los diseños más de moda este otoño. Como puedes imaginar, el vestido negro que recomendamos, en lugar de ceñirse al cuerpo, se presenta en una versión trapecio que hace que la prenda sea súper cómoda y elegante. Con unos botines y un bolso minimalista, ambos en negro, tendrás el lookazo de Semana Santa más sobrio

Vestido negro y americana de cuadros

Si a la elegancia de un vestido negro le sumamos la americana de cuadros y unos botines, el resultado es el lookazo más ideal de toda la temporada. Da igual para qué contexto apuestes por el, el resultado no puede ser más ideal.