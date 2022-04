Zara y Mango tienen las blazer perfectas para un look de Jueves Santo muy elegante.

A la hora de pensar un look de Semana Santa hay varias cosas que no debemos dejar al azar. En primer lugar, la comodidad, que debe ser la principal premisa de la que partir en cualquier look de Semana Santa. De ahí que los vestidos estampados más ideales sigan siendo ideales a pesar de llevarlos con un calzado plano. En segundo lugar, la elegancia. De ahí que apostemos por reinterpretar los looks del Domingo de Ramos el resto de días de Semana Santa.

En el caso del Jueves Santo, salvo que te vistas de mantilla de acuerdo a la tradición, nada mejor que un look compuesto por un pantalón de pinza y una blazer. Ya tenemos las blusas para llevar con una blazer este Jueves Santo, ahora ha llegado el momento de dar con las blazer perfectas para un look elegante de Jueves Santo.

Como no podía ser de otra forma, Zara y Mango tienen esas blazer perfectas para un look de Jueves Santo muy elegante. Hemos seleccionado varias blazer de Zara y Mango para que tengas todas las opciones posibles para ese look elegante de Jueves Santo.

Blazer estructurada de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blazer estructurada de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 59,95 euros.

Blazer blanca con botón de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blazer blanca con botón de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,95 euros.

Blazer cruzada rosa de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer rosa y cruzada de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,95 euros.

Blazer celeste de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer celeste de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,95 euros.

Blazer de color verde de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer de color verde de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,95 euros.

Blazer rosa con ribete negro de Zara para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer rosa con ribete negro de Zara para un look de Jueves Santo tiene un precio de 59,95 euros.

Blazer tipo tweed de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer tipo tweed de Mango para un look de Jueves Santo tiene un precio 69,99 euros.

Blazer negra con botones dorados de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer negra con botones dorados de Mango para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,99 euros.

Blazer de cuadros verdes de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer de cuadros verdes de Mango para un look de Jueves Santo tiene un precio de 79,99 euros.

Blazer celeste de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blazer celeste de Mango para un look de Jueves Santo tiene un precio de 49,99 euros.

Blazer con estampado barroco de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer con estampado barroco de Mango pata un look de Jueves Santo tiene un precio de 69,99 euros.

Blazer de pata de gallo de Mango para un look de Jueves Santo

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer de pata de gallo de Mango para un look de Jueves Santo tiene un precio de 59,99 euros.