Siete blusas de Mango muy baratas para llevar el Jueves Santo con una blazer.

Acaba de empezar la Semana Santa y, a pesar de que hemos tenido muchísimo tiempo para pensar el look que levaríamos cada día, estamos un poco descolocadas. Los looks de Domingo de Ramos nos pueden servir de inspiración para el resto de días de Semana Santa, pero hay días como el Jueves Santo (salvo que te vistas de mantilla siguiendo con la tradición) en los que hay que tener controladas las claves de estilo para triunfar.

Si has estado pendiente este Domingo de Ramos te habrás dado cuenta de que el traje de chaqueta de lunares de Mango es el verdadero triunfador de la Semana Santa, pero si pensamos en un look para el Jueves Santo, quizás este conjunto no nos termine de convencer.

Apostar por un traje de chaqueta nos parece buena idea, pero para el Jueves Santo creemos que es mejor combinar un pantalón con una blazer (que nada tengan que ver) y algunas de las blusas que hemos visto en Mango y que nos parecen el mejor fichaje para tan especial día.

A un precio bastante económico (nada nos gusta más que fichar prendas básicas barata), las blusas de Mango se antojan perfectas para un look de Jueves Santo con una blazer de protagonista. Como el Jueves Santo no es necesario que el negro se convierta en el color protagonista (dejaremos tal sobriedad para el Viernes Santo), las blusas baratas de Mango que os proponemos para combinarlas con blazer son en tonos claritos, incluso estampadas con lunares, para un lookazo de Semana Santa.

De entre todas las propuestas económicas que hace Mango, os presentamos siete blusas que son perfectas para un look de Jueves Santo elegante, cómodo y muy propio para este día tan esperado.

Blusa de lunares y mangas abullonadas de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XL, la blusa de lunares y mangas abullonadas de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Blusa celeste de mangas cortas de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la blusa celeste de mangas cortas de Mango tiene un precio de 19,99 euros.

Blusa blanca de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa blanca de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Blusa satinada y de lunares de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la blusa satinada de lunares de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Top lencero de color negro de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el top lencero de color negro de Mango tiene un precio de 19,99 euros.

Blusa blanca con ribete negro de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la blusa blanca con ribete negro tiene un precio de 25,99 euros.

Top blanco y lencero de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top blanco y lencero de Mango tiene un precio de 15,99 euros.