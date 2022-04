Los diez looks con los que acertarás este Domingo de Ramos

Con independencia de si eres de las que necesitas estrenar conjunto el Domingo de Ramos (entendemos que seas supersticiosa y temas por tu mano en tan señalado día) o tiras de fondo de armario, ahora mismo estarás ultimando detalles para marcarte el lookazo de Semana Santa. De entre todas las tendencias de primavera es posible que los trajes de chaqueta de colores estén entre tus opciones preferidas para este Domingo de Ramos (sobre todo después de haber visto el traje de chaqueta de lunares que se ha hecho viral), aunque sabemos que no es la única.

Si eres de las que se visten de mantilla el Jueves Santo o el Viernes Santo, ya tendrás el vestido negro con el que hacerlo, por aquello de que es un ritual que deberíamos tener más que controlado y no dejar nada al azar, pero el look del Domingo de Ramos puede que te baile un poco.

Las temperaturas que nos están dejando estos días no invitan a pensar en los looks demasiado primaverales para estrenar la Semana Santa de 2022, pero todo parece indicar que las temperaturas subirán y que podrás apostar por un look de primavera este Domingo de Ramos.

Apostar por un traje de chaqueta para estrenar este Domingo de Ramos es un éxito asegurado (si huyes del clásico negro o blanco y apuestas por un fucsia o un azulón estarás súper en tendencia), pero no es la única propuesta de look ideal para esta Semana Santa 2022. Te proponemos 12 estilismos para este Domingo de Ramos con los que seguro que arrasas entre tus amigas.

Falda midi rosa y blusa blanca para un look de Domingo de Ramos

Mucho tienen que subir las temperaturas (que parece que lo harán) para poder colocarte una falda midi de color rosa (empolvado, por favor) y una blusa blanca. A pesar de que la propuesta que os hacemos carcee de abrigo y, además, apuesta por una sandalia de tacón, recomendamos combinar el look con una blazer cropped blanca y un calzado un poco más cómodo y calentito.

Falda midi y blazer para un look de Domingo de Ramos

Seguimos con las faldas midi, esta vez un poco más abrigada. Aunque las temperaturas vayan a subir, es preferible pecar de exageradas y apostar por una chaqueta de paño. En el caso de este look de Semana Santa, nos encanta la combinación de una falda plisada con una blazer tipo esmoquin.

Falda plisada y blusa blanca para un look de Domingo de Ramos

Si el anterior look te parece demasiado sobrio, nada mejor que una falda midi y plisada con una blusa blanca. Recomendamos apostar por tonalidades claras y, en todo caso, meterle una tonalidad oscura a los complementos y jugar así al contraste.

Traje de chaqueta blanco para un look de Domingo de Ramos

Clásico donde los haya, el traje de chaqueta blanco, ya sea en un look total white o combinado con un cuerpo negro, es un acierto seguro para tu look de Domingo de Ramos. Éste de Rocío Osorno es un poco más entalladito de los trajes de chaqueta que están en tendencia actualmente, pero también nos encanta.

Traje de chaqueta cruzado para un look de Domingo de Ramos

Los trajes de chaqueta con pantalones cropped y chaqueta cruzada llegaron el otoño pasado para convertirse en la tendencia cómoda y elegante por la que apostar en todas tu BBC, por eso ahora nos parece una opción más que acertada para tu look de Semana Santa. Además de ser súper estiloso, un traje de chaqueta de estas características es ideal para llevar con zapato plano sin que nos arrastre.

Traje de chaqueta morado para un look de Domingo de Ramos

La versión más entallada del traje de chaqueta anterior ya la llevó Mery Turiel en color morado y fue un flechazo al corazón. Al igual que la anterior propuesta, esta también admite un calzado plano, mucho más cómodo para una jornada de intensas caminatas.

Traje de chaqueta verde para un look de Domingo de Ramos

Pertenece a los colores vitamina y no hay tono para un traje de chaqueta de Domingo de Ramos que más nos guste que éste. El verde, que también es esperanza, se antoja un color perfecto para un conjunto de Semana Santa, ya que está en tendencia pero no es demasiado claro (cuando no hace demasiado calor se nos hace raro apostar por colores muy claros).

Vestido de lunares negros para un look de Domingo de Ramos

Lunares siempre, esa es nuestra premisa a la hora de enfrentarnos a cualquier look. En el caso de un look para Semana Santa nos parece una idea muy estilosa hacerlo por un vestido blanco con lunares negros de largo midi y combinarlo con complementos rojos o coral. Un diez de estilo para tu look de Domingo de Ramos.

Vestido de lunares para un look de Domingo de Ramos

En azul y con mangas abullonadas, este vestido midi de lunares también nos parece muy buena opción para un look de Semana Santa. Sabemos que no vas a encontrar uno exactamente igual, pero es un clásico tan clásico, que la mayoría de firmas lo han versionado para volverlo a lanzar esta primavera.

Vestido estampado para un look de Domingo de Ramos

Que la Semana Santa sea en primavera nos permite apostar por alegres estampado. Si eres de las que no entienden los looks de primavera sin alegres colores y prints atrevidos, es el momento de que apuestes por un vestido midi y estampado para para estrenar este Domingo de Ramos.

Vestido rojo para un look de Domingo de Ramos

Ya hemos visto que en moda flamenca el rojo se ha convertido en la reivindicación de las raíces, pero también se ha vuelto un tono muy presente en los looks del día a día (eso por no hablar de las BBC). Siempre un acierto, para triunfar esta Semana Santa sólo tendrás que apostar por un vestido rojo sencillo y minimalista y serás la verdadera reina. Eso sí, combínalo con tonos crudos para darle alegría, deja los negros para otro contexto.

Vestido verde para un look de Domingo de Ramos

Similar a al propuesta anterior, pero por diferentes cuestiones. El verde está de moda y, además, es muy favorecedor, por lo que recomendamos apostar por un vestido midi de este color y hacer de la sencillez y el minimalismo la mejor prueba de estilo.