El traje de chaqueta de lunares de Mango, el mejor look para Semana Santa

Ya te habrás dado cuenta, al igual que nosotras, que los trajes de chaqueta son perfectos para todo tipo de eventos. Con independencia de si las blazer más ideales te solucionan o no el look, si las puedes llevar con algunos de los vestidos midi que se llevan esta primavera o si es mejor combinarlas con vaqueros, las chaquetas ya no se llevan como piezas sueltas, sobre todo si se trata de un look para Semana Santa, que es lo que ahora buscamos como loca. Las temperaturas no nos han ayudado mucho a adelantar la búsqueda del mejor look para Semana Santa, pero el Domingo de Ramos está a la vuelta de la esquina y es el momento de encontrar el conjunto que estrenaremos.

Como caído del cielo, el traje de chaqueta de lunares de Mango llega para ser el mejor look para Semana Santa y no, no somos unas exageradas. Todo apunta a que el Domingo de Ramos las temperaturas serán agradables, por lo que un traje de chaqueta fluido se convierte en una opción más que plausible. Pero es que el traje de chaqueta de lunares de Mango no es sólo fluido, además presenta un estampado de lunares a tono con el que estamos completamente in love. Eso por no hablar de los elegantísimos botones dorados que presenta la chaqueta, que es cruzada. Además, el traje de chaqueta de lunares de Mango es rosa fucsia y no hay un color mejor para un look de Semana Santa perfecto.

Como ves, todo son alabanzas al traje de chaqueta de lunares de Mango y cuando lo veas en directo, palpes su tejido y te lo pruebes, tendrás más que claro que es la mejor propuesta para Semana Santa y que, además, podrás apostar por ella en bodas, bautizos y comuniones. ¿Entiendes por qué es la mejor propuesta para Semana Santa?

Con un corte sencillo y minimalista, muy propio para un día de Semana Santa (sobre todo para el Domingo de Ramos, que el Jueves Santo y el Viernes Santo imperan más otros estilismos), el traje de chaqueta rosa de Mango tiene unos lunares a tono y unos botones en dorado que suben de nivel el conjunto. Ya hemos mencionado la importancia de los colores vitamina esta primavera, siendo el rosa fucsia uno de los preferidos de la temporada, por eso este traje de chaqueta de lunares de Mango se antoja muy en tendencia para un look de Semana Santa con el que te resultará imposible pasar desapercibida.

Muy fluido, el traje de chaqueta de lunares de Mango queda ideal con un cuerpo lencero en blanco. Sólo tendrás que buscarte unas sandalias o unos tacones de salón en color maquillaje, colocarte unos bueno pendientes en dorado y serás la más elegante de toda la Semana Santa. Eso sí, si tienes pensado ir a ver muchas procesiones, te recomendamos que cambies los tacones por unas buenas manoletinas, que son mucho más cómodas y también te quedarán ideales con el traje de chaqueta de lunares de Mango.

Así es el traje de chaqueta de lunares de Mango para Semana Santa

El traje de chaqueta pertenece a la colección fiesta y presenta, en ambas prendas, un tejido fluido y un estampado de lunares. Diseño recto. En el caso de los pantalones, se observa en un diseño largo, con el tiro alto, dos bolsillos laterales, trabillas y un detalle de pinzas para que resulte de lo más favorecedor. En el caso de la chaqueta, se presenta en un diseño recto, largo y cruzado, con el cuello de pico y un cierre de doble botonadura. presenta forro interior.

En un irresistible y súper en tendencia rosa fucsia, el traje de chaqueta de lunares de Mango está disponible desde la talla XXS hasta la XXL, en el caso de la chaqueta (que tiene un precio de 69,99 euros) y desde la talla 32 hasta la 46, en el caso de los pantalones (que tienen un precio de 39,99 euros).