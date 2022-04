El conjunto de lunares de Mango, el perfecto look de Jueves Santo.

Nada como un estampado de lunares para subir de nivel cualquier look, sobre todo si se trata de un look de Jueves Santo, ese día en el que vestir de mantilla es una opción que no todas tomamos como preferencia. El caso es que a la hora dar con un look de Jueves Santo perfecto, muchas jugamos a combinar las blazer más perfectas con algún pantalón de fondo de armario y las blusas low cost que ya hemos fichado para primavera. Aunque la perfección de look de Jueves Santo la encontramos en el conjunto de lunares de Mango.

Compuesto por piezas independientes, el conjunto de lunares de Mango es un sueño hecho realidad para llevarlo el Jueves Santo, una mañana de Feria de Abril o cualquier evento de primavera. Puede que ya hayas visto ambas piezas por separado y que te hayas enamorado de ellas, pero la combinación que en Mango hacen de las prendas nos parece la mejor de las propuestas y de ahí que se convierta en el perfecto look de Jueves Santo.

En el caso de los pantalones, estamos hablando de un diseño de tiro alto y pernera acampanada que destaca, además de por sus lunares blancos sobre fondo negro, por el tejido satinado tan favorecedor que tiene. En el caso de la blusa de lunares, que se presenta con un estampado a la inversa que los pantalones, lo que más nos gusta es su escote con forma de corazón y las mangas abullonadsas.

Perfecto contraste de estampados, el conjunto de lunares de Mango se antoja perfecto para llevarlo este Jueves Santo, ya sea con unas bailarinas (por aquello de ir cómodas) o con un tacón (no demasiado alto). Si las temperaturas no terminan de acompañar, siempre puedes combinar el conjunto de lunares de Mango con una chaqueta blanca tipo tweed.

Así es el conjunto de lunares de Mango para un perfecto look de Jueves Santo

Compuesto por una blusa blanca de lunares negros con mangas abullonadas y unos pantalones palazzo con el estampado a la inversa, el conjunto de lunares de Mango para un perfecto look de Jueves Santo tiene un precio de 25,99 euros, en el caso de la blusa, y de 39,99 euros, en el caso de los pantalones.

Perteneciente a la colección de fiesta, la blusa de lunares de Mango se presenta en un tejido de gasa. Se trata de un diseño cropped, con un detalle fruncido en la parte central, un escote en forma de corazón y las mangas abullonadas.

En el caso de los pantalones de lunares de Mango se presentan en un tejido satinado, con el tiro alto, un diseño acampanado y dos bolsillos en los laterales. Además, los pantalones de lunares de Mango cuenta con un cinturón con una maxi hebilla con forma de circunferencia y en el mismo tejido que el pantalón.