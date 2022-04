Los vestidos estampados de Zara más ideales para ir plana en Semana Santa.

Nada mejor que un vestido para marcarte un lookazo elegante, pero cómodo, sobre todo de cara a Semana Santa (los looks de Domingo de Ramos ya han dejado claro que en Semana Santa lo mejor es ir plana). En Zara ya habíamos encontrado los vestidos más ideales para llevar con alpargatas, pero en Semana Santa es que no queremos ni alpargatas, preferimos un zapato plano con el que poder movernos de manera cómoda por la ciudad. A diferencia del protocolo a la hora de vestir de mantilla, que recomienda llevar siempre un tacón, aunque sea bajito, el resto de días de Semana Santa los vestidos dan pie a lucirlos con un calzado plano.

En ese sentido, los vestidos súper ideales que hemos encontrado en Zara, además de perfectos para ir plana en Semana Santa, también están súper en tendencia, ya que tienen unos ideales estampados y un largo midi muy favorecedor.

Puede que ya tengas más que interiorizado que los trajes de chaqueta son la prenda cómoda, versátil y elegante, pero nada más lejos de la realidad. La prenda más elegante, versátil y cómoda son los vestidos y si, además, son tan ideales como estos de Zara con los que ir plana, mejor que mejor.

Si eres de las que no conciben ir desarreglada en Semana Santa, pero tienes muy claro que tu look perfecto es con calzado plano o no es, es el momento de que fiches los vestidos estampados ideales de Zara que tenemos preparados para que vayas cómoda estos días.

Pensando en que puedas combinarlos con una blazer, estos son los vestidos de Zara más ideales para ir plana en Semana Santa sin renunciar al estilo. De hecho, algunos de estos ideales vestidos de Zara son tan elegantes, que podrás apostar por ellos en días más sobrios, como el Jueves Santo o el Viernes Santo. ¿Preparada para fichas ese vestido estampado e ideal con el que ir plana en Semana Santa?

Vestido estampado de flores de Zara para Semana Santa

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido estampado de flores de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido estampado con mangas abullonadas de Zara para Semana Santa

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido estampado con mangas abullonas de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido estampado y fluido de Zara para Semana Santa

Disponible desde la talla XXS hasta la XL, el vestido tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido estampado de flores azules de Zara para Semana Santa

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido estampado de flores azules de Zara para Semana Santa tiene un precio de 39,95 euros.