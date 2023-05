Los vestidos de invitada que más triunfan esta primavera verano y dónde comprarlos

La temporada de bodas, bautizos y comuniones (aunque las bodas ya se desarrollen durante todo el año) vive su máximo esplendor y, por ende, las invitadas más estilosas ultiman sus looks estos días. El vestido de invitada perfecta (que ahora también puede ser un traje de chaqueta), los complementos, el bolso, el calzado, la peluquería... Es imposible dejar tantas aristas al azar, aunque si se tiene dominado el estilismo, el secreto de la invitada perfecta está solucionado. Esto pasa por hacerse con ese vestido irresistible, esa falda ideal o ese conjunto dos piezas que hace suspirar a las invitadas con más estilo y que tú ya no sabes dónde más buscar.

Habrás observado que hay una serie de vestidos que causan furor entre las invitadas porque siempre son un acierto y te habrás preguntado a qué firmas corresponden. El del cuello halter, el eterno de lunares, el dos piezas, el de la enorme lazada... Todos estos vestidos son un básico que cualquier invitada debería dominar si quiere tener controlado su estilismo para las bodas de primavera verano y en Wappíssima los tenemos todos fichados para que sepas dónde comprarlos.

Cardié, Cherubina, Charlotte, Mariquita Trasquila, Color Nude o Cayro Woman son algunas de las firmas más populares entre las invitadas y por eso no es de extrañar que entre sus percheros se encuentren los que más triunfan esta primavera verano. Si tienes evento próximamente, es el momento de que prestes atención a los vestidos de invitada más ideales de esta temporada.

La falda y el top de invitada de Mariquita Trasquilá

Sencillo, cómodo y con un punto de princesa Disney que noes encanta. Si has visto Aladdín (ahora que el musical está arrasando en Madrid) el look de invitada de Mariquita Trasquilá te habrá transportado a Una noche ideal, justo lo que hay que vivir en las bodas de primavera verano. Ideal para combinarlo con unas sandalias plateadas y complementos en todos azules más intensos que vayan a contraste, este estilismo es un must entre las invitadas.

El vestido de invitada con infinitas posiciones de Cardié

La invitada que fiche este vestido podrá decidir qué vestido llevará a su boda de primavera verano cinco minutos antes de salir de casa. No es que sea varios vestidos en uno, es que este vestido de Cardié presenta un cuello con infinitas posiciones para que cada invitada decida cómo llevarlo. Cuello halter, cruzado y anudado en la nuca, tipo fular... Las opciones son infinitas.

El vestido de invitada de la lazada de Cherubina

¿Qué es una invitada sin una lazada? Detalle romántico donde los haya, los lazos siempre suben de nivel cualquiera que sea el estilismo de la invitada. En el caso de éste de Cherubina, el detalle de la lazada en la espalda, acompañando a un generoso escote, nos parece todo un acierto para la invitada que quiere ese toque lady, pero prefiere salirse de lo común. Poco o nada hay que añadirle a este estilismo que, además, al ser de color rojo, sube al top 3 de los looks de invitada perfecta.

El vestido de invitada multicolor de Charlotte

Si algo tienen las bodas de primavera verano es que el color lo protagoniza todo, por eso este vestido de múltiples tonalidades se convierte en la opción perfecta para las invitadas más alegres. Además, el detalle de la abertura en la zona del escote y las discretas hombreras suben de nivel este estilismo tan irresistible.

El vestido de invitada cut out de Cayro Woman

¿Puede un vestido de invitada apostar por el cut out y resultar de lo más elegante? Evidentemente, sí. Se trata de un vestido en tonos rojizos con un sencillo y discreto estampado que se convierte, sin duda, en todo un must entre las invitadas más elegantes. Es uno de los diseños de la firma favorita de la Reina Letizia que más enamoradas tiene, por algo será.

El vestido de invitada de lunares de Color Nude

Es imposible elaborar una lista de vestidos de invitada de primavera verano y que falte el de lunares. Básico donde los haya, este estampado es uno de los más elegantes y por eso es siempre un acierto. En este diseño, además, los lunares suben de nivel con el interesantísimo juego de posiciones del escote. Si eres amante de los lunares, fichar por este vestido te encumbrará a la categoría de la invita mejor vestida.