Cherubina y su secreto para vestir a la invitada perfecta

Ser reconocido sin necesidad de ser presentado es un signo inequívoco de tener personalidad propia y de eso Ana García puede presumir de saber un poco. Fundadora de Cherubina, una de las firmas favoritas de la Reina Letizia, esta sevillana lleva 20 dejando su especial impronta en el universo invitada (también en el de novias) y pude presumir de haber logrado que su seña de identidad sea uno de los principales reclamos entre las invitadas más exigentes. Con unos diseños, que van mucho más allá de lo que es un look de invitada por definición, la firma Cherubina no sólo se ha hecho un hueco considerable en el mundo de la moda, sino que no para de cosechar éxitos.

A lo largo de estos 20 años la firma sevillana puede presumir de haberse convertido en un referente tanto a nivel local como nacional y ese éxito ha llevado a su fundadora a abrir un nuevo espacio en Madrid. Ubicado en el barrio de Salamanca, este enclave es la guinda de un pastel que lleva cocinándose a fuego lento durante estas dos décadas. Para celebrar el éxito, García tiene claro que la clave está en seguir trabajando con pasión para ofrecer colecciones personalísimas que den respuesta a la invitada y a la novia Cherubina. Trabajo que se ve reflejado en su nueva colección para esta primavera verano.

Atemporal y muy Cherubina, la nueva colección con la que Ana García quiere vestir a la invitada sencilla y elegante es un reflejo de la vocación artesanal que tiene la diseñadora. Vocación que se ve reflejada en cada palabra que sale de su boca al hablar de diseños, propuestas, tendencias, creatividad y trabajo bien hecho. Sobre esos conceptos, la evolución del look de las invitadas, el veinte aniversario de la firma y sus icónicos tocados hemos hablado con Ana García en su tienda de Sevilla, en la que ya se observa el alegre colorido que compone la colección para esta primavera-verano 2023.

La evolución de la invitada Cherubina

Hablar con Ana García es entender en dos palabras lo que significa la firma. Apasionada, trabajadora y constante, a esta sevillana se le ilumina la mirada al hablar de patrones, tejidos y estampados, su punto débil. Con unos pilares muy asentados y las ideas muy claras, la diseñadora ha vivido a través de su firma la evolución en las tendencias en invitada y la incursión de las firmas low cost en este universo.

"El look de invitada se ha ido relajando mucho más, aunque eso no implica dejadez. Ahora las líneas son más sencillas, pero las prendas son de calidad, los complementos estudiados y los peinados sencillos, pero no se dejan al azar. Para mí la inspiración a la hora de encontrar esa relajación en el look está en la chica francesa, esa que todas tenemos en la cabeza", explica Ana García. Ella, que ha convivido con firmas comerciales desde sus inicios, no ve en la moda low cost una competencia directa, más bien "un concepto con el que convivir".

"Las clientas de Cherubina valoran mucho el tejido y la confección, son mujeres que reparan en el trabajo que hay detrás de una prenda. Nuestras invitadas, además, buscan diseños más atemporales, no tan ligados a las tendencias más actuales. Todo eso configura a la invitada Cherubina", cuenta.

Enamorada de los estampados y de las bodas de invierno, Ana García refleja en sus invitadas la necesidad de vestirse en base a un protocolo, una especie de ritual que va desde el día en el que la invitada encuentra su vestido hasta que llega el día del enlace. "Ahí se nota mucho la diferencia entre la invitada de Sevilla y la de Madrid. La primera, más acostumbrada desde pequeña a la costura a medida, vive el proceso en comunidad, viene a la tienda con amigas o familiares y disfruta la compra dilatándola en el tiempo. La segunda, sin embargo, acude en solitario y vas más sobre seguro, no lo hace como un ritual", comenta.

Sin perder el sello Cherubina, la firma ha ido viviendo una evolución en los diseños a lo largo de estos 20 años. Evolución que también se ha notado en el tipo de mujer y la diversidad en las edades. "Al principio Cherubina atendía a una invitada con una edad muy definida las boda eran el evento por antonomasia. Ahora la horquilla de edad es mucho más grande y los eventos han evolucionado, vienen muchas chicas buscando el look para una puesta de largo o para una graduación", nos cuenta.

Así es la nueva colección de Cherubina

Acaba de lanzar la colección de primavera-verano y con ella demuestra que la firma va mucho más allá de lo que es un look de invitada al uso. En esa búsqueda por llevar a gala la atemporalidad y hacer de su sello de identidad su mejor carta de presentación, Ana García cuenta que la presente colección se mueve en los colores intensos, aunque son los tonos tierra su apuesta más fuerte.

Al entrar en su tienda de Sevilla, se observa el alegre colorido en los percheros, que convive en armonía con sus coquetos tocados. Líneas y cortes fluidos, diseños en colores lisos, dos piezas, mangas abullonadas e incluso volantes se observan en sus diseños al entrar en la web. Amante de los estampados, reconoce no emplearlos en exceso porque son más complicados de llevar. "Las prendas estampadas son mis favoritas, pero no todo el mundo apuesta por ellas en grandes eventos porque si coincides con alguien resulta mucho más evidente. De todas formas, para quitarme el gusanillo, juego con las texturas y le incorporo algún tejido en lúrex", explica.

Las raíces sevillanas y la impronta que deja la moda flamenca también se deja ver en la colección de primavera-verano de Cherubina. Propuestas estampadas de lunares destacan en Revuelo, nombre de la colección, para dejar constancia de la maestría en la confección de la firma. Atentas amantes de la moda flamenca, estos diseños van a ser un must en los eventos primaverales.

En el caso de las novias Cherubina, Ana García prefiere lanzar una colección al año. Al igual que las invitadas, las novias Cherubina también son muy características. "Trabajamos mucho el bordado, el negro está presente en muchos de los diseños y los tocados de novia son uno de nuestros sellos de identidad", explica Ana García, quien cuenta, además, que el proceso de elección del vestido de novia es de los más bonitos. "Cuando las novias se van nos queda la sensación de que somos amigas", apunta.

El 20 aniversario de Cherubina y sus looks de invitada más icónicos

Asegura trabajar de la misma forma que hace 20 años, con la salvedad de que ahora cuenta con un equipo de 30 personas y su marido, Pedro Parias, se ha convertido en el gerente de la firma. "Antes no tenía tiempo para nada, no vivía, ahora delego más, pero también estoy presente en todos los ámbitos y procesos. Eso sí, los tocados los sigo haciendo yo misma de forma completamente artesanal en el taller que tengo en casa", reconoce.

Esa forma de trabajar tan vocacional y ese amor por el trabajo bien hecho la ha llevado a crear diseños que ya son todo un icono dentro de la firma y ahora que cumplen 20 años cobran especial relevancia. "En moda, y en Cherubina, todo es cíclico. Nos están pidiendo ahora diseños que ya habíamos hecho con anterioridad, por eso se nos ha ocurrido que quizás el 20 aniversario sea un buen momento para recuperar los 20 diseños más icónicos y a los que les debemos todo", cuenta.

Tarea complicada la de seleccionar los 20 diseños más icónicos, mientras sus clientas y seguidoras más files los descubren pueden acercarse a sus tiendas de Sevilla (C/ Muñoz Olivé, 7) y Madrid (Núñez de Balboa 8, y Hermosilla, 8) para deleitarse con los personalísimos diseños de la firma favorita de las invitadas más elegantes.