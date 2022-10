Cherubina y Vogana, las firmas sevillanas favoritas de la Reina Letizia

Cada vez que la Reina Letizia acude a un acto público se convierte en el centro de todas las miradas. Sus looks, alabados la mayoría de ocasiones, terminan siendo fuente de inspiración, sobre todo cuando la monarca apuesta por firmas nacionales. La hemos visto vestir de Zara y hacer del vestido de confeti de Massimo Dutti su favorito de fondo de armario, pero hay dos firmas con sello sevillano que se han convertido para la Reina Letizia en sus referentes (que no duda en compartir con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía).

¿El último acierto hecho en Sevilla? El vestido de lunares que la Reina Letizia lució el Día de la Hispanidad. De la firma sevillana Vogana, el vestido compite en estilo con otros de la firma Cherubina, una de las de cabecera en el fondo de armario de la monarca. Ambas firmas, sevillanas, se han convertido en las favoritas de la Reina, que no duda en apostar por ellas en sus actos públicos más relevantes, siendo los tocados de Cherubina los súper must de la Reina.

Al vestido de lunares de Vogana y los tocados de Cherubina, se unen múltiples looks en los que la monarca no sólo ha demostrado su admiración por la moda más regional (diseñadores como José Hidalgo o Moisés Nieto han elaborado algunos de sus looks más aplaudidos), sino que ha dado toda una clase de estilo y elegancia. Ahora hacemos un repaso por los looks de las firmas sevillanas favoritas de la Reina Letizia, que nos pueden servir de inspiración para los próximos eventos.

El vestido de lunares de Vogana

La expectación en este Día de la Hispanidad era máxima en cuanto al look de la monarca, que acertó de pleno con un vestido de la firma sevillana Vogana de lunares, en color verde, con una especie de capa y unas mangas cut out ligeramente abullonadas. Aunque no es la primera vez que la Reina se decanta por un estilismo de esta firma.

Los tocados de Cherubina

La última ocasión en la que la hemos visto lucir un tocado de Cherubina fue en el funeral de Isabel II. Bajo el nombre de Elizabeth (en un claro guiño a la Reina de Inglaterra), el tocado por el que apostó la monarca fue uno de los más aplaudido. Una especie de diadema rematada en un lazo con un velo, así es el tocado de Cherubina que la Reina ha vuelto a hacer viral.

Aunque no ha sido la única ocasión. Junto a la Reina Isabel II pudimos verla con un espectacular tocado de la firma sevillana, que complementaba un diseño de la misma casa. El lookazo fue escogido por la monarca para la investidura del Rey Felipe como caballero de la Orden de la Jarretera en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, a manos de la recientemente fallecida Reina de Inglaterra.

Uno de los más aplaudidos (y un antes y un después en looks de invitadas), fue la diadema turbante de color rojo y con plumas que la Reina Letizia lució en su primera visita oficial a Suecia.

El vestido vitamina de Vogana

Los colores vitamina han sido una auténtica revolución este 2022. Consecuencia natural de los looks anodinos y neutrales que nos dejó el confinamiento y la pandemia, estas tonalidades eclosionaron en primavera para llenar nuestros looks de alegría y vitalidad. La Reina Letizia, que suele sumarse a las tendencias incluso antes de que lo sean, hizo del naranja vitaminado el color con el que acaparó las miradas en la ofrenda al Apóstol Santiago el pasado julio. De nuevo la firma sevillana Vogana elevó de categoría el look de la monarca.

El vestido rojo favorito de Cherubina

Uno de sus looks más aplaudidos (le suele ocurrir cuando apuesta por el rojo) es el que llevó en el desfile de las Fuerzas Armadas del pasado 2019, que se celebró en Sevilla. Bien porque es su firma favorita, bien porque se trataba de un guiño a la capital andaluza, el caso es que la monarca se decantó por este diseño minimalista de la firma Cherubina con el que recibió múltiples elogios. Tanto es así, que la Reina Letizia volvió a lucirlo, esta vez de forma un poco más informal este verano.

El vestido verde de Cherubina

Si en su visita a Suecia triunfó con su espectacular tocado, la Reina Letizia remató su visita con este vestidazo de la firma sevillana a azul plomo con el que hizo de la sencillez y el minimalismo las mejores señas de identidad de un look súper elegante.