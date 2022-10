La Reina Letizia, firma sevillana e inspiración flamenca en el Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad es una fecha marcada en rojo para la Familia Real, siendo la Reina Letizia la que más miradas acapare a a causa de los looks escogidos. Por segundo año consecutivo, don Felipe ha presidido la parada militar acompañado por la reina y por la infanta Sofía, ya que la princesa Leonor se encuentra en Gales (Reino Unido), donde estudia el bachillerato en un internado. La Reina Letizia, que nos tiene acostumbradas a hacer guiños flamencos en muchos de sus looks (recordemos el vestido de lunares de José Hidalgo que lució en su encuentro con la Primera Dama de EEUU), ha acertado en esta ocasión con un vestido de lunares verdes de la firma sevillana Vogana confeccionado en gasa y con una especie de capa, súper en tendencia en los looks de invitada.

Cuestionada en más de una ocasión por los looks elegidos en el desfile militar del Día de la Hispanidad, la Reina Letizia ha dado toda una lección de estilo con un acertadísimo look de inspiración flamenca. Decimos de inspiración flamenca porque el estampado del vestido midi que la monarca ha escogido para tan señalada fecha es de lunares blancos sobe un verde apagado. Primera vez de este vestidazo, el look escogido por la monarca se trata de un diseño bastante fluido y confeccionado en gasa, de largo midi y con dos detalles súper en tendencia que marcan la diferencia.

Con un escote a la caja, el vestido presenta una terminación en capa que se fusiona con una mangas en cut out de corte ligeramente abullonado. Con un diseño con un estampado tan personal, cabía esperar que la monarca lo combinase de forma sobria y elegante, y así ha sido. Unos salones y una cartera en color crudo rematan el look de la Reina Letizia quien, además, ha sabido apostar por la sobriedad del contexto con un recogido bajo y de corte clásico, con el que le cede todo el protagonismo a los pendiente de perlas y brillante que ya ha lucido en anteriores ocasiones.

Con la ausencia de la Princesa Leonor en el desfile, la Infanta Sofía también se convirtió en la segunda protagonista de la jornada. Con un estilo sencillo y muy personal, la infanta apostó por un vestido de manga larga y largo midi en color azul que recuerda al vestido con estampado confeti favorito de la Reina. A diferencia de la monarca, la infanta volvió a apostar por lucir el cabello suelto. Ambos estilismos nos parecen ideales para copiarlos para las próximas bodas.