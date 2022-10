Las firmas sevillanas para los mejores looks de invitada que inspirarían a la Reina Letizia

A la hora de pensar un look de invitada la inspiración podemos encontrarla en cualquier parte. Sobre todo ahora que los estilismos se vuelven mucho más personales y hay tantos tipos de invitadas como estrellas en el firmamento. Personales sencillos y minimalistas, los looks de invitada también beben de las nuevas tendencias, como es el caso de las capas de invitada, que, además de ser un elemento con el que cubrirnos del frío con estilo, se ha convertido en un complemento ornamental digno de reinas.

La última en sumarse a esta tendencia ha sido la Reina Letizia, que apostó por llevar una especie de capa en uno de sus últimos lookazos que nos sirven de fuente de inspiración para nuestros looks de invitada.

Perteneciente a una de las firmas sevillanas favoritas de la Reina Letizia, Vogana, el ultimo vestido de la monarca que nos sirve de fuente de inspiración para nuestros looks de invitadas se antoja perfecto para un estilismo sencillo y en el que el protagonismo absoluto lo tenga la invitada. De ahí que los vestidos por los que la Reina Letizia apuesta se conviertan también en nuestros looks favoritos en esta nueva etapa para los estilismos de invitada.

Al igual que la Reina Letizia tiene dos firmas sevillanas entre sus preferidas a la hora de configurar sus looks más inspiradores, nosotras también proponemos una selección con algunas de las tiendas de referencia en Sevilla donde encontrar el vestido de invitada perfecto.

Teniendo en cuenta el estilo de la reina, su personalidad y las tendencias a las que se suma, estamos seguras de que las firmas sevillanas para los mejores looks de invitada que proponemos también le servirían de inspiración a la monarca. Responsables de protocolo e invitadas, sacad papel y lápiz que estas firmas sevillanas de invitada son todo un diez de estilo para triunfar.

Vogana, vestidos de invitada de estilo vintage

Ya era todo un referente en los looks de invitadas, pero ahora que la Reina Letizia se ha marcado el estilismo más ideal con su vestido de lunares la firma sevillana vuelve a estar en el punto de mira. Vogana es una firma de moda española dedicada al diseño de prendas para mujeres con personalidad y seguras de sí mismas.

Con un estilo muy vintage, la firma nace de la mano de Carmen de la Puerta, Directora Creativa de Vogana, que ha estado desde pequeña rodeada de hilos y agujas, viviendo el mundo de la moda y arte muy de cerca. El principio fundamental es la calidad y la innovación y se inspiran siempre en la estética vintage, así como en estilos de vida, viajes y experiencias vividas, siempre sin perder el sello andaluz.

Cherubina, looks de invitada de inspiración retro

Otra de las firmas favoritas de la Reina Letizia, quien no duda en apostar por sus diseños y tocados cada vez que necesita de un look un poco más especial. Si todavía no has oído hablar de Cherubina, debes saber que se trata de una firma sevillana fundada por Ana, que lleva desde el año 2003 vistiendo invitadas a través de sus tocados atemporales y de sus prendas de inspiración retro.

Gracias a la calidad y a la profesionalidad de la marca, ha conseguido posicionarse en un mercado que solía buscar lo tradicional y lo que socialmente se consideraba oportuno, para dar lugar a una nueva forma de vestir en eventos de diversa índole. Cherubina ha conseguido crear un nuevo concepto de invitada a través de sus tocados y vestidos cuidadosamente confeccionados.

Vanderwilde, la invitada contemporánea

Fundada por las hermanas, Blanca y Angela, la marca sevillana Vanderwilde conjuga el estilo de la tradición andaluza con el diseño contemporáneo. Con estos valores crea un estilo definido y una elegancia basada en líneas puras. La calidad en tejidos y acabados mezclado con su distintiva gama de colores en cada colección, hacen de Vanderwilde una marca con sello propio, primando siempre la distinción y elegancia. Sus colecciones emergen del propio universo de las hermanas, nutriéndose de su creatividad y herencia cultural.

Color Nude, la invitada más sofisticada

Colour Nude es sinónimo de calidad y elegancia. Desde sus comienzos lo ha demostrado y ahora lo sigue haciendo, siendo una de las firmas de referencia de las invitadas con más estilo. Sus diseños están pensados para una mujer actual y sofisticada y sin duda, son unas piezas que desbordan personalidad y que sabemos que no van a pasar desapercibidas ante los ojos de las invitadas con más estilo de este año.

Mariquita Trasquilá, la invitada con personalidad

Es una de nuestras firmas preferidas, ya sea para nuestros looks del día a día o para buscar ese vestido de invitada con el que ir espectacular a una boda. Con tienda en Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Sevilla (acaban de abrir un nuevo establecimiento), Mariquita Trasquilá se ha convertido en el Santo Grial de los looks de invitada y es ya una de nuestras firmas preferidas para las famosas BBC y para el streetwear.