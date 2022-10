La capa negra de Zara de 30 euros, el imprescindible de las invitadas de otoño

Nunca una tendencia en looks de invitada había estado tan clara y tan marcada como la que acaba de llegar al universo bodas de otoño. Si los trajes sastre habían llegado para cambiar el concepto look de invitada, haciéndolo mucho más funcional, minimalista y cómodo, ahora llegan las capas para darle un giro de guión y recuperar el estilo más lady.

Con idea de convertirse en el complemento perfecto con el que abrigarnos en las bodas de otoño, las capas vuelven (ya se habían llevado antes) para ser competidoras directas con ese abrigo rosa que siempre se agota y que tan bien creías que te iba para esa boda en la que no sabes qué ponerte.

Como caída del cielo (más bien gracias a Marta Ortega), acabamos de descubrir la capa de Zara de 30 que se convertirá en el imprescindible de las invitadas de otoño. Ideal para llevarla con cualquiera de los looks que proponen desde Zara, la capa negra de 30 no parece una prenda low cost. Confeccionada en tul con unos detalles en terciopelo, la capa parece sacada de algún famoso atelier, por lo que se convierte en la prenda perfecta para subir de nivel nuestros looks de invitada de otoño.

A pesar de que en otoño suelen acompañar las temperaturas, el fresco se nota y eso trae muchos quebraderos de cabeza a las invitadas, que no saben cómo combinar sus looks para que sigan siendo glamurosos, pero sin pasar frío. En ese sentido, las capas vuelven a nuestros armarios para ser esa prenda elegante (nos tiene enamoradas el efecto que provoca en cualquier look) con la que abrigarnos en las bodas de otoño.

Lo bueno de la capa de Zara, además de lo elegante que resulta, es que su precio no es excesivamente elevado (sólo 30 euros), por lo que hacerte con ella para tu look de invitada de otoño no te supondrá un gran desembolso económico y podrás invertir más en otra pieza del estilismo.

Así es la capa negra de Zara de 30 euros para un look de invitada

La capa negra de Zara que ya ha llevado Marta Ortega y que nos ha puesto en sobreaviso de lo que serán las tendencias en invitada para las bodas de este otoño 2022 se trata de un diseño tipo blusa semitransparente, con el cuello subido y la manga tipo capa abierta. El detalle que le da ese toque irresistible de glamour y hace que la capa sea perfecta para un look de diez de invitada de otoño es que presenta el cuello y los puños combinados en terciopelo. El diseño de la capa se complementa con un cierre en espalda con abertura y botones.

Disponible desde la talla XS-S hasta la M-L, la capa negra de Zara tiene un precio de 29,95 euros.