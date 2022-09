Carmen Gimeno agota el abrigo rosa de Zara más elegante del otoño.

Las temperaturas todavía no nos invitan a mirar determinadas prendas, aunque el otoño está a la vuelta de la esquina y es el momento de echarle un ojo a las chaquetas de entretiempo más versátiles para que así no nos coja desprevenidas y tengamos más que claro cómo combinar los vestidos camiseros más favorecedores del otoño.

A pesar de haberle echado un ojo a las tendencias del otoño, todavía no hemos reparado en los abrigos que configurarán nuestros looks más elegantes esta próxima temporada. Por eso este abrigo rosa de Zara nos había pasado desapercibido por completo, hasta que hemos visto a una súper estilosa Carmen Gimeno combinarlo de forma sobresaliente y al ir a ficharlo para nosotras nos hemos dado cuenta de que está agotado en todas las tallas. Ni últimas tallas ni coming soon, el abrigo rosa de Zara se ha agotado y no sabemos cuándo volverán a reponerlo.

Al igual que en otras ocasiones, Zara vuelve a lanzar una prenda que se agota en 3, 2, 1, aunque en esta ocasión no lo vimos venir. Es cierto que el abrigo rosa de Zara es espectacular, digno de ser una pieza de alta costura, pero las altas temperaturas no nos habían invitado a fijarnos en él. Quizás su diseño, todo drapeado de flores, nos hacía pensar en este abrigo como una pieza perfecta para eventos más formal. Ha tenido que llegar Carmen Gimeno, una de nuestras influencers favoritas, para demostrar que no importa el diseño de una prenda si se sabe combinar.

Maestra a la hora de combinar colores y prendas (pocas veces la veremos lucir vestidos negros y estilismos más serios), Carmen Gimeno ha apostado por el abrigo rosa de Zara más elegante de Zara y lo ha combinado de forma sublime con unos vaqueros, una camiseta blanca básica y unos mocasines negros (a juego con el bolso y el cinturón). La influencer da en la clave del estilismo y su look nos parece tan ideal, que no se nos ocurre mejor opción para estos primeros días del otoño en los que no tenemos muy claro qué ponernos.

La propuesta de estilo de Carmen Gimeno nos parece súper interesante porque nos ofrece la posibilidad de apostar por un básico (que además nos evoca las tendencias más noventeras) y darle un toque elegante y sofisticado con una prenda que parece de Alta Costura, pero no lo es. De ahí que al ver su apuesta hayamos corrido a la web de Zara para hacernos con un abrigo rosa para nuestros looks de otoño y hayamos infartado al ver que ya no está. Carmen Gimeno ha agotado el abrigo rosa de Zara más elegante del otoño y eso sólo puede significar una cosa: va a dar mucho que hablar.

Así es el abrigo rosa de Zara que Carmen Gimeno ha agotado

Disponible desde la talla S hasta la XXL, el abrigo rosa de Zara que Carmen Gimeno ha agotado tiene un precio de 59,95 euros.