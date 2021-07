Estas son las zapatillas personalizadas hechas en España que combinan con todos tus looks de verano.

¿Qué es lo que consigue que un look sea diferente al resto de los que podemos ver estos días en el street style? Su originalidad y la capacidad de dejar en él nuestra impronta personal. Los mejores looks de verano, esos en los que hemos aprendido a combinar los colores más en tendencia, suelen tener ese je ne sais quoi que los hace irresistibles si apostamos por darle un toque súper personal. Nada de copiar los looks de María Pombo. O sí, pero dale un toque personal que los diferencie del resto. Una de las mejores formas de hacer que nuestros looks de verano sean originales y diferentes es apostar por llevar un elemento personalizado, una súper tendencia que este año ha cogido mucho peso (y nos encanta). Si, además, ese elemento personalizado, está hecho en España, mejor que mejor.

Después de bucear por todas las tendencias habidas y por haber, hemos descubierto las zapatillas personalizadas hechas en España y que combinan con todo tus looks de verano. Pertenecen a la firma MissBambas, son irresistibles y puedes personalizar todos los elementos de las zapatillas para que tu look de verano tenga ese sello súper personal que tanto buscamos.

Diseñar zapatillas originales, hechas a mano y absolutamente personalizadas fue posible cuando MissBambas o mejor dicho, su fundadora, Pilar Arteaga decidió emprender. Sus herramientas: un buen estudio de mercado para analizar su propuesta de valor y encontrar el partner ideal en el mundo del calzado. Y lo consiguió. Como distribuidora de la marca española de calzado Victoria (fabricadas en La Rioja). De esta manera su stock de calzado estaba asegurado.

MissBambas crea zapatillas personalizadas para distintos perfiles: lifestyle, novias, comuniones, niños, madres e hijos, padres e hijos. Cualquier persona que quiera puede ser susceptible de tener una de estas joyas hechas a mano y producto 100% español.

Zapatillas personalizadas al 100%

La zapatilla puede personalizarse de manera 100% integral. Desde el color, el modelo (hay 6 modelos distintos) cordones y todo tipo de adornos (hasta 17) que hacen la zapatilla única, atemporal y muy especial y con carácter emocional para hacer sentir al que la lo lleva, también singular.

Para crear las zapatillas personalizadas su fundadora, Pilar Arteaga, trabaja sobre un boceto digital donde recoge las indicaciones de cómo tiene que ser la zapatilla. Posteriormente se muestran varias opciones de diseño y sobre ese boceto se trabaja y se realizan los cambios necesarios para dar con el diseño acertado. Siempre con un trato directo y en continua comunicación para que la persona que ha decidido comprar el producto se sienta parte del proceso y reciba finalmente las zapatillas que había imaginado hechas realidad.

Zapatillas personalizada y con materiales de calidad

MissBambas busca producto de calidad y cercanía y trabaja con los materiales de mejor calidad. Vinilo textil de la marca Siser número uno en el mercado internacional con más de 40 años de actividad con los que además se forma de manera constante en las últimas novedades de aplicación y materiales. También bordados y costuras.

Zapatillas personalizas para días especiales o para diario

MissBambas ofrece la posibilidad de llevar zapatillas para días especiales y también para el día a día. Ir cómoda, pero también ir sofisticada. De hecho, unas de las zapatillas personalizadas más demandadas de la firma son las elaboradas para las novias, que cada vez se decantan más por la originalidad en el dúa de su boda. Todas las zapatillas se hacen bajo pedido y tardan entre 15 a 20 días en llegar.

Su fundadora, una chica normal con una enorme pasión por el diseño

Pilar Arteaga es la creadora y fundadora de MissBambas., además de socióloga e investigadora de mercados y "apasionada del mundo del diseño y de las cosas bonitas y hechas a mano", como se define a sí misma.

Durante años se formó en clases de patchwork, bordados y tocados hasta que un día por casualidad como surgen muchas veces las grandes ideas surgió la oportunidad de hacerle a una amiga que se casaba sus zapatillas para la boda. Después llegó la lista de novias y posteriormente otros públicos que también querían sus zapatillas personalizadas.

Para Pilar, su objetivo es conseguir "que todas las mujeres podamos ir cómodas en nuestro día a día, pero con un estilo sofisticado y que cualquier persona pueda llevar unas zapatillas diseñadas por ellas mismas que transmita su personalidad".