Este es el mejor momento para reservar las vacaciones de verano y no gastar un dineral

Estamos a finales de enero, y todavía vemos las vacaciones de verano muy lejos. Aún nos quedan unas cuantas festividades importantes antes del verano, y ni siquiera se ha ido el frío, y aún así este es el mejor momento para reservar tus vacaciones de verano y ahorrarte un dineral que no podrías ahorrarte si reservaras a última hora. En este artículo, te vamos a recomendar las mejores fechas para reservar tus vacaciones de verano.

Para empezar, debemos tener en cuenta que todo depende de cuándo viajemos, a dónde estamos viajando, cuánto tiempo nos vamos, etc. Teniendo en cuenta estas variables, tienes que saber que lo mejor para ahorrarse dinero en la reserva de tus vacaciones será buscar, buscar y buscar.

Cuanto más busques más probabilidades tendrás encontrar alguna buena oferta que te aparezca, y un consejo más: cuando abras una nueva página de Google Chrome, todas tus búsquedas, hazlas con una página de incógnito, así, no saldrá reflejado en tu historial tu preferencias de viaje y no te aparecerán las opciones más caras, que es lo que suele ocurrir cuando el algoritmo de Google lee tus preferencias y te posiciona la información según estas preferencias. Esto puede parecer una ventaja a priori, pero muchas veces sucede que debido a tu demanda y el número de búsquedas que has hecho relacionadas con el viaje en cuestión o el sitio al que quieras ir, Google te posiciona los vuelos y los hoteles más caros, y no te aparecen las ofertas que te podrían aparecer si entras con la página de incógnito. Un buen buscador de vuelos baratos y con variadas ofertas de vuelos es Skyscanner.

Otra cuestión a tener en cuenta es que cuanto más lejos te vayas y más tiempo te vayas, con más antelación deberás reservar tu viaje, ya que los vuelos y los hoteles suben de precio. Por si no ha quedado claro: la antelación es lo más importante a la hora de reservar tus vacaciones de verano. Reservar unos meses antes te puede ahorrar hasta un 30% del presupuesto, y cuanto más turismo y demanda haya en el sitio al que vayas a ir, con más antelación deberás reservar tu viaje.

¿Cuál es la mejor fecha para viajar?

No hay una fecha exacta en la que los hoteles son los vuelos estén más baratos, pero si es cierto que hay ciertos meses que son muy concurridos y en los que el índice de turismo es mayor: el mes de agosto. La mayoría de españoles decide viajar en el mes de agosto y coger sus vacaciones, ya sea en la primera quincena o en la segunda. Esto quiere decir que la disponibilidad de vuelos y hoteles baratos y de buenas ofertas es menor, ya que la demanda de las mismas es mayor. En otras palabras, no eres el único que quería viajar en agosto, así que si te gusta esta fecha o es el mes en el que tenías pensado viajar, reservar con mucha antelación será lo mejor que puedes hacer para encontrar buenas ofertas y ahorrarte dinero.

En cuanto a la reserva, es algo real el hecho de que hay días de la semana en los que es mejor reservar. Según los estudios, hasta hace poco era el martes el día que se encontraban más ofertas y con los mejores precios, pero esto ha cambiado: ahora es el domingo el mejor día para reservar tus vacaciones de verano, pudiendo ahorrar entre un 20% y un 35% de tu presupuesto.