¿Cómo encontrar las mejores ofertas en hoteles?

Aparte de utilizar este tipo de buscadores especializados en hoteles, en estas fechas, mucho de los españoles se acerca a las nuevas tecnologías con el único objetivo de encontrar esa oferta perfecta para el hotel en donde pernoctar durante sus vacaciones. Obviamente alcanzar esta meta no siempre es complicado, y máxime en esta temporada estival a la que se desembarca después de dos años sociales bastante convulsos. El turismo comienza a recuperarse y, en consecuencia, resulta más difícil encontrar precios asequibles para determinados destinos.

No obstante, si se invierte algo de tiempo y se ayuda uno en un buscador especializado y en otras nuevas aplicaciones tecnológicas, a buen seguro que conseguirá una buena oferta de ese hotel que tanto desea. De forma complementaria, siempre es oportuno aplicar una serie de consejos básicos. No son trucos, sino unas recomendaciones que siempre son oportunas a la hora de contratar la estancia deseada al mejor precio posible. Y estos consejos no sólo deben utilizarse durante este tiempo de verano, sino también en cualquier otro momento del año.

Estos consejos le permitirán descansar en un establecimiento hostelero de ciertas garantías, en ningún caso le llevarán a hostales o albergues, salvo que ese sea su objetivo para sus días de descanso. Y tampoco será necesario alojarse a miles de kilómetros del sitio de playa donde desea desconectar. En este sentido, todo depende de su presupuesto y del tipo de viaje que desea realizar, así como la estancia de días en ese hotel. Estos factores también cuentan y su importancia siempre depende del tipo de viaje que planifique. No es lo mismo un desplazamiento con aroma a vacaciones que otro por motivos de trabajo.

Atención a los anuncios promocionados: el posicionamiento es cualquier tipo de buscador es un bien preciado y aparecer en los primeros lugares suele ser mediante un pago previo. Cuidado, por tanto, con esos hoteles que se anuncian en los primeros lugares. Quizá luego se pague más.

Suscribirse a los newsletters: las principales cadenas hoteleras suelen dar descuentos a sus clientes habituales o aquellos que deciden dar sus datos, por primera vez, a este tipo de establecimientos. Quizá optemos a un porcentaje de descuento o algún obsequio en forma de desayuno gratuito.

Evitar el fin de semana: si se puede viajar entre semana, el descuento en el precio será mayor en comparación a si decidimos pernoctar durante un fin de semana, época que suele pagarse más. Lo mismo sucede cuando viajamos en la denominada ‘temporada alta’.

Valora la ubicación del hotel: si buscamos un hotel en el centro de una ciudad o justo con vistas a la playa, a buen seguro que pagaremos más dinero. Quizá nos convenga alejarnos una distancia prudencial y abaratar nuestra factura. Cuidado con no alejarse mucho, porque quizá nos generemos un problema de transporte. O no tengamos medio de desplazarnos o acabemos pagando el dinero ahorrado en transporte.

Reserva anticipada y con cancelación gratuita: ambos elementos son claves a la hora de abaratar el gasto en un hotel. En la mayoría de las ocasiones conseguiremos unos buenos precios. Son dos factores muy recomendables para tener en cuenta. Según algunos estudios, el plazo ideal de reservar con antelación se establece en dos meses. Esto no quiere decir que no pueda encontrarse una oferta especial de última hora.

Avión y hotel: sí, si necesitas desplazarte en avión a tu lugar de vacaciones, quizá deberías valorar los packs de algunas agencias que ofrecen el billete de avión y una reserva en determinados hoteles, los cuales puedes modificar según tus preferencias y presupuesto. Lo mismo sucede para los horarios de los aviones.

Viaja acompañado: está comprobado que si reservas una habitación para una persona, el precio será más caro que si lo haces para dos personas.

Evalúa el comer en el hotel: quizá te interesa contratar la denominada pensión completa, pero, en determinadas ocasiones es mejor es escoger sólo el desayuno o incluso ninguna comida.

Hay destinos más caros: esto también influye. Es decir, hay ciudades con un nivel de vida económico superior a otras. Donde en una ciudad puede ser barato, en otro destino, ese mismo producto o esa misma reserva puede ser considerablemente cara.

Esperamos que estos consejos básicos te ayuden a encontrar el mejor hotel posible, para lo cual, como decíamos al comienzo, utiliza los comparadores y buscadores especializados en el sector del turismo. ¡Te serán de gran ayuda!