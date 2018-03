Inerco reduce un 15% su facturación al caer los proyectos 'llave en mano'

La compañía sevillana de ingeniería y consultoría Inerco cerró 2017 con un volumen de negocio de 43,4 millones de euros, una cifra un 15% inferior a los 51,2 que registró en 2016. En la rueda de prensa de presentación de resultados, su consejero delegado, José González Jiménez, atribuyó este descenso a la no concreción de algunos proyectos llave en mano, aquellos en los que no sólo desarrolla la ingeniería sino que también se encarga del proyecto.

González se refiere a la incertidumbre sobre el futuro de algunas instalaciones eléctricas convencionales, sobre las que no se sabe si acabará su vida útil en 2020 o se prorrogará más allá, como quiere el Gobierno, que prefiere mantener un mix equilibrado de renovables-no renovables para no incrementar el precio de la energía. Si finalmente la vida útil se prorroga, algunas eléctricas podrían tomar la decisión de introducir medidas ambientales en sus plantas -y aquí entra Inerco-, pero por ahora prefieren no tomarla, ante la incertidumbre existente.

En paralelo con el descenso de la facturación, el Ebitda, el resultado bruto de explotación, baja de 3,5 a 2,7 millones, aunque se mantiene en el 6,2% sobre el volumen de ingresos, igual que en 2016.

Pese a este contratiempo, Inerco sostiene que su estructura se ha incrementado, ya que lo que realmente hace crecer de forma estable a la compañía es la ingeniería y la consultoría pura. El llave en mano genera facturación porque requiere de inversión, pero la ejecución de la obra se subcontrata y apenas tiene efecto en el empleo propio de Inerco. La firma, de hecho, ha crecido de forma importante en consultoría, con incrementos del 12% en el mercado español, del 20% en México y del 14% en Chile. Eso ha hecho que se incremente un 7% la plantilla, hasta los 480 profesionales, a los que hay que sumar 120 contratados temporales. La mayoría, el 65%, son titulados superiores.