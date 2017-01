"La arquitectura te obliga a tener una actitud creativa"

-Usted ha donado su legado a la Biblioteca Nacional de España.

-Sí, he donado mis dibujos. Un rinconcito en la Biblioteca al calor de Leonardo es mucho más gratificante que vender la colección a una universidad americana. Yo intenté hace 20 años que todos los humoristas de aquella generación gloriosa donáramos los dibujos a la Biblioteca Nacional, para que hubiera un corpus de humor como no ha habido nunca en la historia reciente de España.

-¿Por qué se decanta por esta institución?

-No hay otra institución como la Biblioteca Nacional. Hablamos de una de las bibliotecas más importantes del mundo en cuanto a legado histórico. Hace muchos años que tomé la decisión de donarlos.

-¿Ha logrado guardar todo aquello que ha ido haciendo?

-En todos estos años lo he guardado casi todo, y he guardado una cosa que es más interesante casi que los originales, que son los bocetos que voy haciendo de cada personaje y también guardo las primeras caricaturas. Yo emborrono un papel a la semana donde hago la tira previa y creo los personajes o los hago evolucionar. Se puede ver la evolución del dibujo y la evolución de los personajes a través de esa tira que hago.

-Lleva 40 años dibujando en prensa escrita. ¿La tarea de hacer una caricatura cada día es compleja?

-Hacer una caricatura te obliga de alguna manera a conocer a los personajes y meterte dentro de ellos. Si no te metes en ellos, son personajes huecos.

-Se imagina por un momento que no tuviera un periódico para mostrar sus caricaturas.

-Yo necesito el periódico para toda la vida, porque muchos humoristas que perdieron el periódico, también perdieron la forma. A Chumy Chúmez le perjudicó mucho cuando cerraron el diario Madrid, porque si no tienes un periódico, cómo llegas a la gente.

-Aunque es escritor y dibujante, una de sus grandes pasiones ha sido la arquitectura. Es una profesión menos conocida suya. ¿Qué le ha reportado la arquitectura?

-Ya no ejerzo como arquitecto. Me gusta mi profesión y me encanta, es una manera de estar en la vida. La arquitectura te obliga a tener una actitud creativa. Tengo una visión de la vida distinta, ya que ante un problema arquitectónico, patrimonial o social siempre me planteo qué puedo hacer yo para buscar una solución.

-¿La arquitectura es lo más importante para usted?

-Ha sido lo que me define en el carné de identidad. Yo soy arquitecto, dibujante y escritor, al menos eso le digo a la gente cuando me preguntan.

-¿La faceta de escritor cómo surge en su vida?

-Todos los días haciendo la tira escribo y sobre todo cuento. De eso a lo literario hay un salto. Siempre acariciaba la idea de que cuando me jubilara en la arquitectura tenía que tener un cohete en el culo para afrontar el último tramo de la vida con energía. Y esa energía te la da empezar de nuevo. La vida es estar empezando siempre de nuevo.

-¿Y lo de la Literatura?

-Eso lo dejo para Mario Vargas Llosa. Lo mío es contar. En la televisión contaba como era el Románico con la palabra, la música y la imagen. Te quitan la imagen, te quitan la música pero te queda la palabra.

-Hoy se habla mucho el medio urbano y el medio rural. Es cierto que hay una cierta inclinación a volver a los pueblos y dejar la gran ciudad.

-Pienso que es posible que dentro de 20 años el trabajo como lo conocemos hoy no existirá. El que tenga una casa en el campo que no la venda, porque en el futuro habrá que volver a disfrutar del paisaje rural.

-¿Por qué se ha inclinado por la reina Leonor en su última novela, personaje bastante desconocido?

-Las reinas tenían un papel extraordinario en la Edad Media. Es la mujer de Alfonso VIII que gana la Batalla de las Navas de Tolosa y cambia la historia de la cristiandad. Es la hermana de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra. Es abuela de dos reyes Santos, de San Fernando y San Luis de los franceses y es la madre de cuatro reinas. -Piensa escribir una tercera novela.

-Sí, yo estoy ya trabajando en la tercera novela. A mediados del siglo XII el emperador Alfonso VII conquista Almería y luego la pierde, por cierto. El momento histórico del final del Románico y el principio de las catedrales es fantástico, porque las catedrales son los edificios más difíciles de hacer y más hermosos que ha hecho la humanidad.