Pedro Sánchez tendrá un Gobierno monocolor

La caída de Mariano Rajoy se produce como consecuencia de la sentencia sobre la primera etapa del caso Gürtel, por el que se condena al ex tesorero y ex gerente del PP a 33 años de cárcel y se considera probada la existencia de una caja B en la contabilidad del que ha sido el partido del Gobierno.

Rajoy dispondrá de coche oficial y de dos ayudantes

Mariano Rajoy podrá acceder a las prerrogativas reservadas a los ex presidentes del Gobierno, que incluyen una oficina con dos empleados, pero no podrá percibir pensión indemnizatoria si no renuncia al escaño de diputado del Congreso. Desde 1992 rige un decreto que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno y que actualmente afecta a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, a los que ahora se unirá Mariano Rajoy. Según esta norma, los ex presidentes del Gobierno gozarán siempre "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo". De entrada, y aunque hayan cesado de sus funciones, deben ser tratados como presidente. Rajoy podrá disponer de una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscribirán dos puestos de trabajo, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.