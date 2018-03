Rajoy "amenaza" a Urkullu con recurrir las cuentas vascas si no apoya los PGE

El PNV sigue instalado en el no es no respecto a respaldar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo proyecto presentó ayer el Gobierno de Mariano Rajoy, al que necesariamente le hace falta el apoyo de la formación vasca para que salga adelante tras el sí de Ciudadanos (C's) del pasado lunes. El PNV sigue enrocado y mantuvo ayer que mientras siga en vigor el artículo 155 en Cataluña no variará su posición, ya que "pone en riesgo el autogobierno vasco".

La tormenta política entre La Moncloa y Ajuria Enea va a más y el Gobierno anunció al Ejecutivo de Íñigo Urkullu su intención de recurrir al Tribunal Constitucional las cuentas autonómicas al considerar que se extralimita competencialmente por la subida salarial a los funcionarios del 1,5%, todavía no aplicada, y por la aportación de hasta el 1% de los sueldos al plan de pensiones Itzarri.

Erkoreka censura el "gesto inamistoso" de Madrid y el "abuso" de sus atribuciones

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, calificó el anuncio del recurso de "gesto inamistoso" en un momento en el que está sobre la mesa la negociación de los PGE. El Gobierno central, a juicio de Erkoreka, argumenta que "no es posible ningún incremento de la masa salarial" porque no se ha aprobado por el Estado "el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018", por lo que las retribuciones del sector público "mantienen las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017".

Preguntado por si este anuncio de recurso puede influir en las negociaciones del PNV de cara a negociar los PGE de 2018, Erkoreka desligó ambas situaciones, pero avisó de que esta "amenaza" en absoluto contribuye "a favorecer un clima de entendimiento".

Erkoreka exigió la "inmediata retirada" de esta amenaza que, dijo, sólo sirve para generar alarma en los 70.000 funcionarios vascos. Una vez más, añadió, el Gobierno "abusa y se extralimita de manera desproporcionada en sus atribuciones", además de "ignorar" el Estatuto de Gernika e invadir las competencias vascas. "No es de recibo que el Gobierno del PP recurra la Ley de Presupuestos de Euskadi" que fue respaldada (con la abstención) por su propio partido en el Parlamento de Vitoria.