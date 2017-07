Ahora Caja ¿ahora?

Si el 21 de julio del año pasado muchos celebraban la aparición a última hora del Betis, cual superhéroe de película, que evitó la liquidación del Baloncesto Sevilla, justo un año después, tras 28 temporadas seguidas en la élite, el equipo descendió de verdiblanco. Puede ser, o no, casualidad, pero más allá de los resultadismos habría que hacer una reflexión más profunda de por qué un club que fue subcampeón de Liga, de Copa y de la Eurocup nunca cuajó.

El dinero fue algo que en los años de la caja, y después del banco, no faltó. Como se tenía sin esfuerzo, lo demás no importaba y no se aprovecharon los impulsos deportivos para hacer club y afición en una ciudad en la que, pese al fútbol, sí que podría haberse hecho un hueco mayor. Y el tiempo fue pasando. Los coqueteos con el descenso fueron cada vez mayores y al final el lobo llegó. Todo aliñado, eso sí, con una ACB convertida en Juego de Tronos con muchos intereses.

Tras sobrevivir a un fondo de inversión (o liquidación) y al deseo del anterior propietario de echar el cierre, la LEB llegó bajo la tutela heliopolitana. ¿Y qué quiere ahora el Betis de Ángel Haro? Aparte de cambiar los colores (una vez más), el nombre y alguna sinergia entre departamentos poco ha aportado la entidad matriz, que debe demostrar ahora si el paso dado hace un año no fue una mera pose o en realidad ya no sabe qué hacer con ese juguete roto que adquirió.

El conjunto sevillano descendió el 14 de mayo. Se agarró, como era lógico, a sus opciones de jugar la ACB, como invitado o repescado, pero se olvidó de seguir andando. Y a 24 de julio no tiene entrenador, ni director deportivo y apenas dos jugadores... Demasiado tiempo perdido y ahora será esencial tener claro qué quiere hacer el Betis y cómo quiere hacerlo. ¿Subir? ¿Con qué presupuesto? Sin duda, el descenso implica una reflexión cara al futuro contando con el pasado.