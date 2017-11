El Museo de la Semana Santa en San Hermenegildo está incluido en una de las propuestas presentadas al campeonato de ideas que ha organizado el Ayuntamiento para la Gavidia. El proyecto del Grupo Milenium consiste en construir un hotel con zonas deportivas y culturales en la antigua comisaría. Y, para reforzar su oferta, restaurarían el edificio de San Hermenegildo, que le cederían al Ayuntamiento para albergar el Museo de la Semana Santa. Sobre eso ya se habló en los tiempos de Carlos Bourrellier como presidente, incluso para que fuera la sede del Consejo, pero se descartó por el coste del dudoso proyecto.

El Museo de la Semana Santa parece gafado desde el antecedente de los Venerables. Para empezar, hay muchos cofrades que lo consideran innecesario. ¿Hace falta o no? Se suele decir que algunas cofradías ya tienen sus casas de hermandad convertidas en museos, aunque no siempre con visitas. Sin embargo, aquí el público disfruta cada vez que organizan una exposición en las instalaciones del Círculo Mercantil o del Labradores, o en el Ayuntamiento. Si tanto gustan exposiciones como la de Los Estudiantes, ¿por qué no puede haber un museo? Allí podrían organizar un montón de exposiciones. Además serviría para salvar San Hermenegildo.

Por supuesto, es sólo una de las propuestas presentadas. ¿Y quién ganará el concurso? Lo normal sería que Juan Espadas apoye el proyecto que más aporte y más viable sea. Todos tienen ventajas e inconvenientes. ¿Hay muchos hoteles en Sevilla? Pues sí, pero también han anunciado centros culturales por todas partes, desde la Fábrica de Artillería al antiguo Mercado de la Puerta de la Carne, y las Atarazanas, y todo eso, y lo de la Alhóndiga bilbaína ya se había oído antes. Y centros deportivos extraordinarios también se han anunciado. Y los proyectos para jóvenes emprendedores necesitan personal adecuado. Es decir, que todo vale o no, depende.

Y siempre quedará San Hermenegildo, que puede ser la clave. Se intuye un cierto sesgo de que están ganando puntos los proyectos de hoteles, que contemplan alternativas culturales en San Hermenegildo. El PP, según dijo Beltrán Pérez, también defiende que el antiguo templo se incluya en la solución final.

En la Gavidia es conveniente ir a lo seguro. Aunque lo más necesario y urgente es poner fin al abandono de dos edificios que chirrían en pleno centro de Sevilla.