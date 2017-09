Oportunidad perdida

La serie Ella es tu padre es uno de esos casos que por más que quiere no puede. Se nota que está hecha con mucho cariño por parte de todo el equipo. Y se percibe que tanto Mediaset como La Competencia han apostado por esta ficción desembolsando una cantidad económica importante. Tan solo hay que ver la gran caracterización de Avelina, la protagonista de la serie, para darse cuenta de que todo está cuidado al detalle. El reparto es otro de los aspectos favorables de la serie. Que el actor Carlos Santos sea el protagonista es todo un acierto. Desde que interpretó a Povedilla en Los hombres de Paco demostró que está preparado para todo lo que le propongan y en Ella es tu padre ha captado su rol a la perfección desde el primer episodio. Otra de las que destaca es María Castro. Desde que interpretó a Jessi en Sin tetas no hay paraíso o cuando dio vida a Trini en Vivo cantando dejó patente que es muy camaleónica y lo mejor que tiene es que transmite pasión en todos los trabajos que realiza. Como directora del colegio en la nueva serie de Telecinco tampoco defrauda, todo lo contrario. Ambos se merecen que les llegue la oportunidad de realizar un producto de calidad y con papeles relevantes en la televisión española.

Pero todos esos puntos positivos se ven eclipsados por el argumento. El problema es que no se trata de una historia innovadora y que el humor que utilizan está bien para echarse unas risas pero resulta demasiado plano, algo que provoca que pasados unos minutos canse y el cambio de canal esté asegurado. En el primer episodio, emitido el lunes pasado, uno de los personajes mostró un DVD de La Señora Doubtfire sin esconder que la serie se inspira en la exitosa película, algo más que evidente. Lo que ocurre es que de momento no parece que vaya a haber algo que sorprenda al espectador. Quien tampoco ayuda a que la serie se convierta en un éxito de la ficción española es el actor Rubén Cortada. De momento parece que la comedia no es lo suyo. No consigue la naturalidad que un personaje requiere y no se le ve cómodo. Estaba mucho mejor en El Príncipe y en El tiempo entre costuras. La semana pasada obtuvo buenos datos en su estreno. Habrá que ver qué ocurre cuando las cadenas rivales comiencen con su programación de otoño, porque probablemente Ella es tu padre no sea capaz de hacer frente a sus competidores. Es una pena que le falte ese punto innovador, porque si lo tuviera podría convertirse en una de las grandes bazas de Mediaset para esta temporada. Una gran oportunidad perdida.