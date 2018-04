Los PGE y la deuda

Esta semana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Todavía está por ver si estos presupuestos se terminarán aprobando, pero lo que es impepinable, lo que de forma inexorable se terminará cumpliendo, es que el pago de intereses por la deuda pública este año rondará los 31.547 millones de euros. Para tomar conciencia de la importancia de este montante, basta con señalar que supone más del 63% de todo lo que se gasta en España en educación, el 42% en sanidad o más del doble de lo que se gasta en defensa.

Y los intereses sólo llegarán a esa cifra porque, gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, los tipos de interés de la deuda se mantienen en niveles muy bajos. Las mejores calificaciones que han otorgado las agencias Fitch y S&P al bono español y la volatilidad que están experimentando las Bolsas, que termina beneficiando a los mercados de deuda, también están ayudando a que los costes financieros no se incrementen.

Así, las subastas de esta semana han reflejado este buen momento por el que estamos pasando. El martes, el Tesoro colocó 4.501 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, con tipos de interés resultantes de -0,466% y el -0,406%, menores que los de la última subasta de las mismas referencias. Y ayer, emitió deuda a largo plazo: bonos a 3 años y obligaciones a 10 y 30 años, con resultados más que excelentes: -0,287%, 1,17% y 2,24% respectivamente. Los PGE estiman que el rendimiento del bono a diez años termine el año en el 1,6%.

Pero no podemos esperar que estos tipos ultra bajos vayan a durar para siempre. El proceso de normalización monetaria ya se ha iniciado y empujará poco a poco el coste de la deuda al alza. Y además de más altos, cada vez hay que aplicarlos a una cifra mayor de deuda. Según los PGE la deuda pública volverá a crecer en 2018 en unos 40.000 millones de euros. Cuando termine este año, la deuda se acercará a los 1,2 billones de euros. Los PGE ofrecen estos datos desde una perspectiva más positiva, detallando que el porcentaje de deuda sobre el PIB, al crecer esta variable también, concluirá en el 97%, frente al 98,3% del cierre de 2017.

Aún así, estamos a años luz del objetivo europeo, que establece que ese ratio no debe superar el 60%. El gobernador del Banco de España afirmaba esta misma semana que llevará varias décadas llevarla hasta ese punto. También esta semana, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, advertía -como ha hecho tantas veces Mario Draghi- que este nivel de deuda no es sostenible y proponía crear colchones fiscales que permitan al país soportarla cuando las condiciones financieras no sean tan favorables, o cuando el crecimiento se ralentice, como se espera a medio plazo.

Los PGE 2018 significan hacer oídos sordos en gran medida a estas advertencias. Cumplen con el límite europeo sobre el déficit, pero, sin desatender a los más desfavorecidos, que era prioritario, podrían haber hecho más para domar la excesiva deuda que mantenemos, porque corremos el riesgo de que en el futuro nos aplaste.