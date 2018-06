TVE se nos va a negro

Rtve está de luto. Los viernes los trabajadores del ente público visten de negro. No se ha muerto nadie. Pero sí hace mucho tiempo que murió algo. Ese algo es la función pública que debería tener una corporación que está rodeada de porquería vertida por los políticos y los directivos. Para que se dé un poco más de visibilidad al asunto los trabajadores han optado por vestir prendas oscuras cada viernes. Resulta lamentable que haya que llegar a ese punto para que se les escuche, para dar visibilidad a un problema que nos concierne, además de a ellos, a todos los ciudadanos.

Los trabajadores reclaman aspectos como que el Partido Popular levante el bloqueo parlamentario para la renovación del presidente y del Consejo de Administración del ente público (a ver qué ocurre ahora con el nuevo Gobierno y con las ansias de Pablo Iglesias por hacerse con el control). También solicitan que les dejen ejercer la libertad a la hora de informar. Hace unas semanas un colectivo de mujeres de RTVE inició una campaña para denunciar la manipulación y la censura que sufren cada día. Mujeres valientes a las que hay que admirar. Igual que a los hombres que sin dudarlo se han sumado a la protesta. Animan a los espectadores a que a través del hashtag #AsíSeManipula denuncien las maniobras sospechosas que vean en las cadenas y emisoras públicas. Hagámoslo, denunciemos lo que hacen con lo que es nuestro. Tampoco que hay que olvidar otras protestas que han llevado a cabo los trabajadores en los últimos meses. Entre ellas la de que la directiva implantaba la norma de acceder al correo electrónico de los empleados, una intromisión en toda regla que viola el secreto profesional de los periodistas y la cláusula de conciencia. Por si fuera poco los directivos han exigido saber quiénes son los responsables de llevar a cabo estas reivindicaciones. El hecho de que contra estas personas pudiese haber represalias sería un indicador más de cómo manipulan y silencian los de arriba.

Aunque han elegido el viernes como día de protesta, no hay que olvidar que la situación tan injusta y denigrante la sufren todos los días. Trabajar en esas condiciones no debería estar permitido. Cuando vean cualquiera de los informativos de RTVE reflexionen sobre lo que cuentan, lo que no cuentan y sobre cómo lo cuentan. La información plural y de calidad brilla por su ausencia. Es bochornoso que esa manipulación siempre esté entre lo más visto del día. La radiotelevisión pública no puede ser del Gobierno, debe ser de todos los ciudadanos. Y de sus trabajadores honestos. Sumémonos a la protesta. Puede hacerse, entre otros modos, a través de los hashtags #ViernesNegroRTVE #SOSRTVE o #DefiendeRTVE.