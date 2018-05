Las abuelas salvan España

évole no acabará con el conflicto catalán ni gustará a los independentistas y unionistas más extremos, pero sí ha dejado clara una cosa al espectador: que, pese a las diferencias de partido, hablando se entiende la gente. La Sexta estrenó el martes 22, Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur, un programa de Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole y Ramón Lara. Siete señoras andaluzas, procedentes de Sevilla, y siete catalanas, de Sant Vicenç dels Horts (municipio en el que Oriol Junqueras fue alcalde), conviven y visitan lugares emblemáticos mientras debaten sobre el procés y desmontan mitos acerca del independentismo y los andaluces.

Este espacio, un docurreality que consta de cuatro entregas, nació a raíz de una conversación entre Évole y Eugenia Parejo, la andaluza que invitó a Junqueras a su casa en un episodio de Salvados para comentar el referéndum del 1-O y el encarcelamiento de los ex consellers Forcadell, Turull, Rull y Bassa. La mujer es desde entonces amiga del ex vicepresident de la Generalitat. "Somos catorce abuelas de la calle. No entendemos de política, pero decimos lo que pensamos, lo que muchos se callan", afirma Eugenia.

Lo nuevo de Évole, un sobresaliente alto en una parrilla sin rumbo, entretiene y divierte con sus toques y situaciones al más puro estilo Ocho apellidos catalanes, pero sobre todo invita a la reflexión y demuestra que se pueden tratar las diferencias entre Cataluña y el resto de España desde un tono ameno y sosegado. Todo ello con dos ingredientes: naturalidad y espontaneidad, en ocasiones difíciles de ver en televisión y que aquí se transmiten en todas y cada una de las conversaciones que las protagonistas mantienen.

En la primera entrega, las abuelas salvadoras de una España desunida nos permiten ver por la mirilla de su día a día. Se desesperan por los numerosos peajes, preparan un salmorejo, visitan el monasterio de Montserrat y debaten sobre el referéndum del 1 de octubre del 2017.

Si el casting es un acierto, el ritmo y el tono lo son aún más. También el humor basado en los tópicos. Un abanico de matices que enriquece un espacio que no esquiva el humor y el puro entretenimiento. No todo gira en torno a la política en Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur, sino también en los lugares comunes de andaluzas y catalanas, los cuales dan lugar a situaciones divertidas con las que podemos sentirnos identificados y que permiten rebajar, con mucho tino, el elemento político. A todo ello hay que sumar sus escasos cincuenta minutos de duración, que hacen que la emisión se pase en un suspiro.