El relevo de 'Cámbiame'

Atresmedia no descuida sus canales de TDT y ha ideado para Nova otro programa de producción propia que, al menos, dará que hablar. Fue la encargada de poner voz a la cabecera de Cámbiame, en Telecinco, y se convirtió también en la primera invitada de Cheap and Chic, el nuevo formato que sigue los pasos de Cámbiame, el desaparecido make over de Telecinco. Creado y producido por Ver-T, la nueva apuesta de Nova arrancó el sábado 28 a la hora del almuerzo y se parece sospechosamente a su predecesora en Mediaset, aunque con más ritmo. Dos equipos de estilistas se encargan en cada entrega de vestir a una celebrity. Presentan dos propuestas: una de mercadillo cheap y una tienda chic. La cantante extremeña Soraya Arnelas, que es también el nuevo rostro de la nueva campaña del canal, necesitaba en la primera entrega del espacio el mejor look para deslumbrar en una alfombra roja a la que tenía que asistir. Para ello se ponía en manos de los dos equipos de estilistas del programa que capitanean Fran Larrañaga y Paula Cariatydes y que competien por encontrar el mejor outfit para Soraya. Pero la tarea no es igual de fácil para los dos ya que, de manera aleatoria, un equipo tendrá que conseguirlo en un mercadillo de barrio (el equipo Cheap) y el otro, en una tienda de marca (el equipo Chic).

Los dos equipos tienen un tiempo y un presupuesto limitados y la única ayuda de Sagrario, una costurera de toda la vida, que remata sus ideas. Soraya eligió el look que lucirá en la alfombra roja sin saber de qué equipo proviene y el que resultó ganador, acompañó a la artista el día señalado para presumir de victoria ante el grupo perdedor.

Fran Larrañaga capitanea el equipo que forma junto a Raquel Febrer. Larrañaga, el coach de moda en un principio más desconocido, lleva más de 25 años trabajando en diversas producciones de moda y revistas del sector. Dedica también parte de su tiempo a asesorar y a vestir a celebrities de nuestro país e internacionales, compaginándolo con sus editoriales, publicidad, catálogos de moda y colaboraciones en varios canales de televisión. En la actualidad, es un reconocido coordinador de moda, estilista y art director freelance.

Paula Carytides está al frente del segundo equipo acompañada en esta aventura por Gemma Galán. Paula, conocida en Instagram como Cariatydes, es actriz y make up artist. En su Instagram comparte los looks que elabora para ella y para otras mujeres de la escena. A través del maquillaje y de la moda, Cariatydes nos muestra quién es ella, quién es Paula. Y a través de la actuación, Paula se convierte en otras, en todas las mujeres.