Carmena, Trump y Hitler

Dijo Carmena aludiendo a Trump: "Sabemos que es un gobierno legítimamente nombrado y apoyado por un número importante de ciudadanos, pero en el siglo XX vivimos una de las mayores vulneraciones de derechos humanos por un gobierno que también fue inicialmente apoyado por muchos conciudadanos". A toda persona medianamente dotada de sentido común democrático Trump le parece un peligroso payaso populista -al nivel político y mental de Chávez o Maduro, pero para desgracia global presidiendo la nación más poderosa del mundo- y le repugnan sus medidas xenófobas. Pero al establecer por alusiones una comparación entre Trump y Hitler, y entre las censurables medidas que está adoptando y los campos de exterminio, está relativizando el Holocausto además de insultar a un país que ni aún con sus mayores errores ha llegado nunca, ni de lejos, a lo sucedido en Alemania y otros países europeos entre 1933 y 1945; o en la Unión Soviética entre 1917 y, como mínimo, 1956.

Porque aunque militó en el PCE desde 1965, o precisamente por eso, a Carmena se le olvidó aludir a Stalin al referirse a los "terribles genocidios" que tuvieron lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pasando por alto los que se produjeron en Rusia antes y después de la guerra. Un año antes de que Hitler llegara al poder el Genocidio Ucraniano, ordenado por Stalin, había causado más de cinco millones de víctimas por hambre. Y antes de que se rompiera el pacto entre Hitler y Stalin, que permitió a los nazis comerse a Europa, se produjo la masacre de Katyn en la que 22.000 militares, intelectuales, científicos y artistas polacos fueron asesinados por los comunistas.

No me extraña que a Carmena no le consten estos y otros datos de los millones de víctimas causadas por el comunismo. Días antes su responsable de Economía y Hacienda, para quien la soviética es "la más hermosa revolución de la historia", había dicho: "En lo que es la Revolución Rusa murieron cinco personas, cinco". Y lo subrayó en plan cinco lobitos, alzando la mano abierta. Apañados están los madrileños si lleva las cuentas de su ciudad como las de las víctimas del comunismo.

Trump es Trump. Pero los Estados Unidos son los Estados Unidos. Y hasta hoy nunca ha dejado de ser una democracia inmune a los totalitarismos. Mientras que Europa está llena de cruces con los nombres de los jóvenes americanos que dieron su vida por defender a unos europeos de otros.