Cuenta atrás para una gran noche

Con la agenda luciendo el preventivo overbooking, para esta noche se me convoca a un acto que lleva carácter de preferente escrito con tinta morada. Se trata de una convivencia anual a la que uno acude como a favor de querencia, no sólo sin esfuerzo sino con ganas de que llegue el momento. Una reunión de gente que ama a Sevilla por encima de todo, con ese amor que conlleva tantas cosas como tememos perder en estos tiempos de intolerancia sectaria y mal gusto para repartir. Es la entrega de un mono horrible que atiende por Homo Cofrade y que una pandilla de amigos bienaventuradamente rancios le entrega a alguien que lustra nuestra Semana Santa. Esta noche, transitando por las concomitancias que desempolva Paco Correal, será Juan Carlos Cabrera el reconocido por esta gente tan llena de esa sevillanía que no chirría ni echa para atrás. Buena velada.