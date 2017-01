Hijastros de Sevilla

El bar Comercio y la mercería Peña, si no me equivoco, es lo que sobrevive del antiguo eje comercial que iba de la Plaza del Pan de La Casa de las Galletas, la Ferretería García y Cia o Pedro Roldán a la Encarnación del antiguo mercado, Los Lobitos, Droguería López Sanchez, calentería Montaño, Casa Sosa, Semillería La Central o Calzados Ruiz. De aquel mundo, que era el mío, sólo sobrevive la Cuchillería Regina. Lineros y Puente y Pellón fueron perdiendo Casa Marciano, La Universal, Las Siete Puertas con sus muchos y hermosos patios, El 0,95, Flomar, Hortal, los almacenes La Paz, Vázquez o Sola, la cuchillería Amadeo López, Lirola, Algarín, La Innovación o la tienda -maravillosos azulejos perdidos- de las máquinas de coser Alfa. Y perdón por los olvidos.

En una guía de Sevilla de 1933 se escribía: "Las calles Córdoba y Puente y Pellón, camino del mercado, junto a Francos, Sierpes y Federico de Castro, antes Cuna, son las de más circulación de Sevilla, verdadera exposición de establecimientos, de variadas mercaderías, de un lujo asiático. Si es usted forastero, no se pierda el encanto de un paseo, a la hora de la tarde, por estas calles de tan marcado sabor sevillano". Busquen hoy en ellas ese tan marcado sabor, a ver qué se encuentran.

No se ha perdido y se está perdiendo el comercio tradicional sevillano sin avisos del valor de lo que se perdía y se pierde en arquitecturas y decoraciones. 20 años más tarde de ese canto al comercio sevillano de Sierpes, Cuna, Córdoba y Puente y Pellón, en 1953, con ocasión de las reformas efectuadas en los Almacenes de Tejidos y Confecciones Sola -Puente y Pellón 26- la publicidad destacaba: "Estamos acostumbrados, por desgracia, a que no todas las obras de reforma que se acometen en los comercios hispalenses tienen en cuenta las características de nuestra ciudad… La cosa es grave porque tiene como consecuencia que la fisonomía tradicional de una de las ciudades más originales vaya perdiendo poco a poco uno de sus atractivos". No será por no estar avisados por lo que desde entonces hasta hoy hemos perdido y seguimos perdiendo la mayor parte de nuestro patrimonio comercial y cotidiano. Sin que a casi nadie le importe. Madrastra cruel para con muchos de sus hijos, dijo don Santiago Montoto que era Sevilla. Tenía razón. Pero hijastros crueles para con su madre fueron y son también los sevillanos, habría que añadir.