Parece que ahora sí que ya es verano

Cuando estos papeles lleguen a sus destinatarios, el verano habrá hecho su entrada oficial. No triunfal, sino oficial, que la triunfal la hizo ni se recuerda cuándo por sus efectos principales, la calor. No quiero caer en lo mismo que esa chica que en el telediario prácticamente proclama urbi et orbi que a Sevilla ni acercarse por culpa de esa calor que parece de reciente creación. Arrancó el verano a las 6:24 y no más parece que llevamos toda una vida en sus reales y que sobrevivimos gracias al hitachi. Sin el aire acondicionado parece imposible la supervivencia y hasta vemos milagroso cómo antaño no perecimos en el intento de conciliar el sueño en noches interminables y de pesadilla aun despiertos. Hoy ya es verano y por delante nos queda un mundo de calores y de noches interminables, pero tiempo hemos tenido de aclimatarnos y de no extrañarnos, ¿verdad?