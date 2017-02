Se cuece una gran feria taurina

Parece que las piezas están cantadas y que el ensamblaje está a punto de rematarse. Me refiero a los carteles de Feria que diseña la empresa Pagés y no al que encarga la propiedad de la plaza, que ésa es otra historia. El periodismo especializado, que aún sigue existiendo y no sé por cuánto tiempo, anda a machetazos queriendo indagar, como ha sido siempre. El invierno siempre ha sido muy largo y árido para la información taurina, que tenía en estas elucubraciones carteleras su razón de ser, preñando con ellas sus respectivos espacios audiovisuales. Hubo una vez en que un reconocido radiofonista abrió su programa con campanas de duelo porque Canorea había contratado al Viti, que llevaba un lustro sin entrar en Sevilla, para que a la postre fuese el triunfador de aquella Feria. Este año sigue la costumbre y todo indica que estamos ante una gran Feria. Ojalá sea así.