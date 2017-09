El derecho de Junqueras

El presidente de ERC y vice del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, licenciado en Historia y doctor en pensamiento económico, alcalde de su pueblo, donde casi todos los vecinos son castellanoparlantes, autorizado para investigar en los archivos secretos del Vaticano y un hipócrita de libro, según los que no le quieren, considera que la independencia de Cataluña tiene su fundamento legal en el Derecho Internacional, que, según él, está por encima de las leyes españolas, incluso la de mayor rango, como es la Constitución. Así lo manifestó en la entrevista que le hizo Ana Pastor. Pese a mi formación jurídica, no me tengo por experto en esa disciplina del Derecho, porque no me gustan las ramas de la disciplina cuyos preceptos no aparecen en textos y códigos, salvo el Derecho Natural, porque está impreso en la conciencia. Pero con sus reiteradas apelaciones al Derecho Internacional, cuando la presentadora le hacía ver que las leyes españolas vigentes, la Constitución y demás del ordenamiento jurídico, no autorizan, sino que consideran ilegales, la declaración unilateral de independencia, me demostró que no conocía en absoluto ese Derecho Internacional que invoca.

Según él, el derecho a decidir, esto es el derecho de un territorio a independizarse o separarse de su territorio originario, lo consagra el Derecho Internacional de un modo absoluto, sin necesidad de requisitos. Esto es absolutamente falso; en los casos de Estonia Letonia y Lituania, recuperaron la independencia, porque la Unión Soviética les había privado de ella; en el caso de Kosovo, por las reiteradas violaciones masivas de derechos humanos y, en el de Quebec, las consultas fueron posibles por la reforma de la constitución canadiense, pero no se independizó cuando la Ley permitió a regiones de Quebec seguir siendo canadienses si su voto había sido negativo. ¿Estarían dispuestos los separatistas a dejar que la independencia no alcance a Barcelona y al litoral, allí donde se acumula el mayor voto españolista, si el resultado de la votación que pretenden fuere el no a la independencia?

La entrevista fue de interés. No tuvo respuestas convincentes para ninguna de las cuestiones y, menos que en ninguna, cuando un interviniente le preguntó si creía posible que los independentistas respetaran las nuevas leyes, cuando no habían respetado las españolas vigentes. Pero lo peor es que el mismo lema usado en la manifestación por los atentados de agosto "no tenemos miedo", ahora se lo apropian como lema y desafío en la campaña del referéndum.