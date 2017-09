Ese terrible silencio

Hace tres años, cuando se celebró el referéndum independentista en Escocia (por fortuna ganó el No), hubo un gran debate en Gran Bretaña sobre las ventajas o inconvenientes de la separación. Y en ese debate participaron escritores, actores, científicos, músicos e intelectuales. Unos eran escoceses y otros eran ingleses y galeses (o norirlandeses), pero todos opinaron sobre lo que ellos consideraban los pros y los contras de ese referéndum. Sean Connery y Ken Loach, por ejemplo, estaban a favor de la independencia escocesa. J.K. Rowling y David Bowie, en cambio, se manifestaron en contra (y la autora de Harry Potter llegó a donar un millón de libras para hacer campaña en contra de la independencia).

Aquí, en España, tenemos desde hace años un debate parecido con respecto al referéndum catalán. Ahora bien, ¿ha oído alguien pronunciarse a nuestros actores, a nuestros científicos, a nuestros cantantes? ¿Y dónde están nuestros deportistas? En Cataluña, los independentistas han movilizado hasta el último mono que esté a favor de la separación, incluyendo a los jugadores de petanca y a los buscadores de setas. Pero en el bando contrario -en el bando de los teóricos partidarios del orden constitucional- no ha habido nada de eso, sino más bien un terrible silencio. Es cierto que se han pronunciado algunos intelectuales catalanes particularmente valientes que se oponen a la independencia. Hay que recordar a Marsé, a Coixet, a Azúa, a Cercas y a tantos otros, sobre todo porque tiene mucho mérito decir lo que piensan cuando viven en una sociedad secuestrada por los delirios fascistoides de los independentistas. Pero ¿dónde están los demás músicos y actores que en España se pronuncian sobre cualquier tema, desde la venta de armas al animalismo o la gestación subrogada? ¿Quiénes se han atrevido a hablar? Y si lo han hecho, ¿quiénes no han acabado soltando unas tibias frases ambiguas que en realidad no decían nada? ¿Quién ha defendido la Constitución? ¿Quién ha intentado explicar que un referéndum ilegal es un acto de sedición? ¿Quién ha defendido que ningún país del mundo puede permitir lo que está prohibido en su Constitución si no se cambia antes esa Constitución? Y en definitiva, ¿quién ha dado la cara por su país?