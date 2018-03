Condenados dos ex ediles a penas de 18 y 21 meses de cárcel por proyectos falsos de viviendas de Idelpa

La Audiencia de Sevilla ha condenado a los ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca Miguel Troncoso y Rosario Gavira a penas de 21 y 18 meses de cárcel, respectivamente, por un delito de malversación de caudales públicos en relación con los proyectos falsos de vivienda presentados por la empresa pública Iniciativas para el Desarrollo de Los Palacios (Idelpa).

En la sentencia, fechada el día 8 de marzo, la Audiencia condena a Miguel Tronco a un año y seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación de caudales públicos, así como a otros tres meses de prisión y el pago de una multa de 540 euros por un delito de falsedad en documento público, en ambos casos con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. Asimismo, condena a Rosario Gavira a un año y seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación.

La Audiencia ha condenado a un tercer acusado, el administrador único de Rodina Gestión, Rafael Cortés, a un año y medio de prisión como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y a tres meses de cárcel y multa de 540 euros como autor de un delito de falsedad en documento público con las atenuantes también en ambos de casos de dilaciones indebidas y reparación del daño.

En concepto de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Idelpa en la cantidad de 129.154 euros, según recoge en la sentencia la Audiencia Provincial de Sevilla, que asevera que, con su conducta, los acusados causaron “un grave perjuicio económico a la empresa pública Idelpa, con el desplazamiento de caudales públicos a fines no establecidos”.

Los tres acusados iban a ser enjuiciados en la Audiencia de Sevilla por un jurado popular, aunque la vista oral finalmente no se celebró después de que la Fiscalía y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad, en el que el Ministerio Público rebajó las penas que inicialmente solicitaba para los tres acusados, de entre seis y ocho años de prisión.

El pasado 11 de enero los acusados consignaron 20.000 euros a cuenta de la reparación del perjuicio causado y garantizaron el abono del resto de la responsabilidad civil, por lo que el tribunal ha apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido.La sentencia declara como hechos probados que los dos ex concejales, en su condición de consejeros delegados de Idelpa -participada en un 97,31% por el Ayuntamiento palaciego y en un 2,69% por la sociedad Prodetur de la Diputación- firmaron en mayo de 2011 un reconocimiento de deuda con Rodina gestión por importe de 562.453,50 euros, que tenía como base "dos supuestos encargos" para la edificación de 70 viviendas sociales en la avenida Miguel Ángel y Comunidad Autónoma de Canarias de Los Palacios y otro de 72 viviendas protegidas, en ambos casos con fecha de encargo de octubre de 2008.Como garantía de la deuda se ofrecía la Manzana 6, el antiguo recinto ferial, y para el cobro del primer proyecto la empresa emitió una serie de facturas.

El Ministerio Público destacaba en su escrito de conclusiones provisionales que la "pretendida contratación fue de forma directa y verbal, sin presupuesto previo, sin contrato otorgado al efecto, sin publicidad ni concurrencia y sin tramitar expediente escrito de ningún tipo, prescindiendo en todo momento de los trámites previstos en la ley de contratos de las administraciones públicas, y por cuyos hechos se interesará la tramitación por un procedimiento separado".

La Fiscalía añadía que no consta por el correspondiente departamento técnico de la sociedad "ningún encargo" para la contratación de las 70 viviendas sociales y las 72 viviendas protegidas, ni tampoco la entrega de los proyectos para la construcción de tales viviendas. "Tampoco consta la presentación ni visado del colegio oficial de Arquitectos de Sevilla de tales proyectos, ni mínima actividad alguna que implicara la ejecución de tales obras o los motivos de su no ejecución, causando, con dicha conducta, un grave perjuicio económico" a la sociedad Idelpa y en definitiva a la localidad de Los Palacios, "con el desplazamiento de caudales públicos a fines no establecidos".

Agregaba además el Ministerio Público que Rosario Gavira y Miguel Troncoso, "con la intención de aparentar la realidad de aquellos supuestos encargos presentaron en el Ayuntamiento de Los Palacios en fecha 10 de marzo de 2011 dos hojas de encargo fechadas los días 15 y 20 de octubre de 2008", todo ello sin que "en ningún momento hubiera existido expediente administrativo alguno relativo a la operación".