IU denuncia el retraso de fondos de programas estructurales y con personal en los municipios

Los representases de los 22 municipios con alcaldes de IU o en los que la federación participa en el gobierno junto a otros partidos denunciaron ayer el retraso de la Diputación al sacar las subvenciones de importantes programas, de los que depende gran parte del personal de los ayuntamientos. Ello les obliga a adelantar el dinero de esas nóminas, levantando incluso los reparos que les ponen los interventores municipales, porque no hay fondos para ello ni convocatoria publicada, arriesgándose a un problema legal grave. La situación afecta a la ayuda a domicilio y a la Dependencia, a los monitores culturales, deportivos y del programa Ribete, a plantilla básica y los puntos de información a la mujer, entre otros.

Los cargos públicos de IU censuraron que la situación se produzca en la Diputación, que presume de superávit y conoce la situación de asfixia de los municipios, y reclamaron que se busquen "fórmulas legales" para que estas subvenciones se saquen con planes plurianuales y no año a año. La situación afecta a todos los ayuntamientos, no sólo a los de IU, aunque éstos no descartan tomar otras medidas de presión. Así lo trasladaron ayer, en una rueda de prensa convocada minutos antes del Pleno de la Diputación, y a la que asistió el coordinador provincial de IU, Manuel Lay, y la diputada María Izquierdo, que lamentó la falta de respuesta a una petición para reunirse con el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y tratar el asunto. Como ejemplo, en el caso de Aznalcóllar la situación afecta a 50 trabajadores y, según su alcalde, hará que este año el Ayuntamiento no pueda cumplir con el pago medio de proveedores estipulado.

La portavoz del gobierno socialista, Trinidad Argota, aseguró que están intentando que la resolución real de las subvenciones sea lo más rápido posible, pero que no pueden saltarse los tiempos que marca la administración. Están estudiando si todas las convocatorias pueden hacerse plurianuales.