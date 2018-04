El entrenador del Betis, Quique Setién, tiró de sinceridad en la sala de prensa para afirmar que en esta ocasión "no mereció ganar", pero al mismo tiempo aseguró que su equipo está ahora "en una buena situación para mirar al futuro con optimismo". Con todo, llama a la cautela: "Ojalá al final celebremos lo que merezcamos y que eso sea una plaza para Europa la próxima campaña. Ahora sí que depende de nosotros mismos".

El encuentro ante el Getafe, sin embargo, no le gustó al técnico. "Particularmente a mí me hubiera gustado jugar mejor, pero el rival nos lo puso muy complicado. Estuvimos atascados y no fue un gran partido, pero sacamos los tres puntos. Por otras veces que lo merecimos y no lo conseguimos", destacó el preparador cántabro, que no quiere euforias en el vestuario: "No soy nadie para decirle a la afición que no se ilusione, pero cada uno se forma su expectativa y yo lo tengo claro, porque he visto muchas cosas en el mundo de fútbol".

"Estamos en buena situación, vivimos un buen momento y estamos recuperando a gente, pero queda mucho por delante, aunque ahora dependemos de nosotros mismos en la lucha por Euripa", manifestó Setién, cuestionado por el gol fantasma no concedido al Getafe. "Unas veces te favorecen y otras te perjudican. Situaciones de este tipo se han vivido siempre en el fútbol y ahora sí hay mecanismos para salir de dudas. De momento hay que aceptarlo, y hubera dicho lo mismo de ser al revés. El fútbol, como la humanidad, va mejorando poco a poco", afirmó el técnico verdiblanco, satisfecho por mantener de nuevo su portería a cero, en esta ocasión "gracias a Adán". "Lo logramos con dificultades, pero en general es algo en lo que hemso mejorado mucho. Realmente fue un un problema que nos preocupó,pero la llegada de Marc Bartra, la mejora de otros jugadores y la concentración y atención mayor de todos en momentos puntuales ha hecho que mejoremos. Sin embargo, lo que nos interesa es defender con el balón, que eso sí que no da opción al rival", finalizó.