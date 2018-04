"El trabajo nos ha compensado"

Orgulloso, mucho, y tras vivir uno de los mejores días de su carrera como entrenador, Quique Setién reconoció "estar muy feliz" tras la victoria ante el Málaga, que significaba el pase definitivo del Betis para la Europa League. "Creo que esta vez nos ha compensado el trabajo que hemos hecho, las convicciones, todo. La plantilla estuvo involucrada en lo que propusimos desde el primer día. Incluso chavales como PEdro, que salen y soportan la impaciencia de nuestra gente... Todo eso son muchas cosas que me satisfacen y me llenan de alegría", explicó el técnico.

"Desde hace años, yo suelo mantener la calma. Ahora estoy pensando en el próximo partido. Siempre trato de que estas cosas, las frustaciones y alegrías, no altere ni desgaste", comentó el cántabro, además de recordar épocas pasadas en las que las cosas no salían del todo bien: "Lo fácil era haberme cesado en su momento, era lo que mucha gente podía haber pensado. pero eso no es crear, es empezar de cero", añadió.

Uno de los detalles del partido se vivió después. Joaquín sacó al técnico verdiblanco al centro del campo para que se reconociera su labor. "Agradecido a la plantilla y al club, que me dio la oportunidad de estar aquí. Han estado tan convencidos como lo estoy yo. Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo dudaba, los jugadores se sobrepusieron. Las lesiones, el día del Cádiz... ellos han tirado de esto. Y yo les estoy enormemente agradecido. Hemos creado algo que nos valdrá para el futuro. Si el club me hubiera cesado, hubiera cometido un error manifiesto y quizás esto no se hubiera cumplido; hay que tener paciencia y mirar las cosas con perspectiva", indicó el cántabro, que reconoció que no era consciente de lograr este hito en el primer año.

Respecto al partido, el preparador bético puso en virtud el buen hacer de su rival: "¿Ansiedad? No, al contrario. Creo que hemos hecho un grandísimo partido para el compromiso tan enorme que nos ha planteado el Málaga. Ha sido dificilísimo, mucho más que el encuentro ante Las Palmas. Los tres jugadores que han estado arriba nos crearon muchos problemas. Es sorprendente que este equipo esté en descenso".

Sobre los apercibidos de sanción, el Betis viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic con Mandi y Júnior. Y el derbi, en el horizonte. "Hemos ido gestionando las tarjetas y el descanso, pero el próximo partido jugaremos con lo que tengamos. Veremos cómo está la gente de golpes y demás. Pero jugaremos con once", bromeó el cántabro.

Pese a tener en el billete para Europa asegurado, ahora quedan tres partidos. Y en el vestuario bético quieren la quinta plaza. "Esto no ha terminado, nos quedan tres partidos. Está muy bien haber conseguido este logro, con nuestra afición y con su reconocimiento. Quiero tener la quinta plaza. Tenemos tras el Athletic dos partidos importantísimos. Lo quiero afrontar con la máxima seriedad y seguir sumando", sentenció Setién.