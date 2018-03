Alertan de una plaga de termitas en el conservatorio Francisco Guerrero

La Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa) alertó ayer de que las puertas y las estancias del Conservatorio de Música Francisco Guerrero están siendo "atacadas por una enorme plaga de termitas". Los padres criticaron que esta plaga es de "las más temidas", ya que su acción puede ser "devastadora", afectando así a "muebles, objetos de madera y a grandes estructuras como las vigas". El colectivo recalcó que la situación "les pone en alerta tanto por la seguridad del alumnado, como por sus instrumentos musicales", según informó la Fampa en un comunicado.

Tras una visita a las instalaciones, la presidenta de Fampa Sevilla, María Alonso, alertó de que una de las estancias más afectadas es el salón de actos con techos de maderas, cuyas puertas han sido apuntaladas. Alonso recalcó que este espacio es "compartido" con los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ortiz de Zúñiga.

La presidenta de Fampa denunció "la falta de mantenimiento que sufren los exteriores con bancos y cornisas rotas, las humedades de los pasillos, la poca iluminación de los patios y recovecos con decenas de placas metálicas en el suelo tapando los bajantes y donde muchas de ellas se encuentran levantadas o separadas unas de otras" del centro. Por todo ello, la federación instó a la Delegación de Educación de la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla que actúen de forma conjunta, precisado al Consistorio que el Zoosanitario se encargue de las instalaciones afectadas del Conservatorio y del CEIP.

El Ayuntamiento de Sevilla aclaró que el área de Edificios Municipales no cuenta con competencias sobre el Conservatorio de Música Francisco Guerrero, ni tampoco tiene el Zoosanitario Municipal respecto a la existencia de termitas al no tener éstas "afecciones sanitarias". Según informaron fuentes municipales a Europa Press, las competencias del Zoosanitario se limitan a plagas con implicaciones sanitarias y "éste no es el caso de las termitas". Asimismo, Edificios Municipales no tiene competencias sobre el conservatorio, cedido a la Junta de Andalucía.

protesta en el año 2015.Los alumnos del conservatorio Francisco Guerrero ya protagonizaron una singular protesta hace tres años, cuando pedían más plazas. Lo hicieron tocando sus instrumentos en plena calle.