Martes Santo: la encrucijada del Consejo

Silencio hasta el 12 de septiembre. La propuesta de las hermandades del Martes Santo para invertir la carrera oficial aguarda en San Gregorio para ser estudiada. Será lo primero que hagan los consejeros de penitencia en su reunión del 11 de septiembre, la primera del curso cofradiero tras las vacaciones. La apuesta es firme. Las ocho cofradías están de acuerdo en que es la mejor solución para los problemas de la jornada. Su aprobación (o no) será polémica y puede abrir la puerta a otros cambios de este calado. De momento, en el Consejo no quieren entrar en valoraciones.

El presidente del Consejo, Joaquín Sainz de la Maza, rehusó pronunciarse al respecto cuando fue cuestionado ayer por este periódico. Se remitió a la reunión del 11 de septiembre. En esa cita se analizarán las ventajas e inconvenientes que puede deparar la revolución planteada unánimemente por las ocho hermandades de una de las jornadas más complejas de la Semana Santa. En San Gregorio están enfrascados en supurar las heridas abiertas de la Madrugada y son más partidarios de dar soluciones globales a toda la Semana Santa, léase algún cambio en la carrera oficial, que de aplicar medidas individuales para cada una de las jornadas.

Mientras todas las miradas se dirigían a la Madrugada, los ocho hermanos mayores, tras dos años de estudios y de analizar múltiples propuestas, se han puesto de acuerdo al margen del Consejo. Como ya pasó en el año 2011 cuando las hermandades del Jueves Santo acordaron la permuta de Montesión y la Exaltación para arreglar sus problemas. Una decisión en la que no participó el delegado del día. Las cofradías, desde el Cerro a Santa Cruz, están convencidas de que invertir la carrera oficial, junto a una serie de cambios en la nómina, es el mejor remedio a sus males, es decir, las entradas a horas intempestivas y el atasco de la Alfalfa, principalmente.

Mientras el Consejo guarda silencio, el delegado de Hermandades del Arzobispado, Marcelino Manzano, hermano de San Benito, asegura que el plan debe, al menos, ser estudiado: "Hay que valorarlo. Merece la pena hacerlo. No se puede decir que no de entrada". El sacerdote conoce el plan desde el primer momento por boca de los hermanos mayores y asevera que en la Catedral no habría ningún problema. "Que se hayan puesto de acuerdo es algo a tener en cuenta", indica.

Por su parte, el delegado de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, también prefiere esperar para pronunciarse: "Cuando el Consejo presente de manera oficial la propuesta, el Ayuntamiento la estudiará técnicamente".

El plan, presentado de manera completa el 25 de julio, como avanzó este periódico, además de invertir la carrera oficial, contempla un adelanto de la jornada para repartir minutos entre las hermandades. El orden de paso propuesto sería: el Cerro, San Esteban, los Estudiantes, San Benito, Santa Cruz, la Candelaria, los Javieres y la Bofetá.