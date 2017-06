Susana Serrano sobre el desalojo: "Nos echaron a patadas"

Más información Vídeo: Algarada en la Casa Consistorial

Los ex eventuales de Lipasam han vuelto este jueves al Ayuntamiento para continuar con sus protestas y exigir la dimisión del delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. Tras ser desalojados este miércoles del interior de la Casa Consistorial, donde accedieron amparados por ediles de Participa Sevilla e Izquierda Unida, la concentración de este jueves ha tenido lugar en la calle. La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha vuelto a apoyar este jueves las protestas de los ex empleados y ha acudido a la concentración con un collarín "debido al violento desalojo de ayer", según ha publicado la formación en su perfil de Twitter.

Además, la portavoz de Participa ha publicado en su perfil de Facebook su versión de los actos de este miércoles en el Ayuntamiento: "No damos crédito. El vídeo no refleja la violencia de la actuación. Casi nos asfixiamos algunas. Ha habido patadas, pisotones, pellizcos... Me han arrancado la uña del pie de cuajo. No ha habido un protocolo de desalojo normal, y en cualquier caso es un desalojo injustificado. Ante todo denunciamos la orden dada por el Delegado por la que se nos ha expulsado del Ayuntamiento. Pedían que el alcalde les escuchará y la respuesta ha sido echarnos a todos a patadas", denuncia Susana Serrano.

Por su parte, Juan Carlos Cabrera ha defendido la actuación de la Policía Local en el desalojo. Ha valorado ante los medios las medidas policiales llevadas a cabo y las ha calificado de "proporcionadas" para preservar el Estado de Derecho. Durante el desalojo, tres agentes de la Policía Local y varios trabajadores de la antigua bolsa de la empresa pública resultaron heridos en el forcejeo.

Ante la petición de los grupos municipales de Participa Sevilla e Izquierda Unida de dimisión, el concejal socialista ha confirmado que seguirá ejerciendo sus "responsabilidades de preservar una institución democrática", y ha instado a los concejales de la oposición a que acaten las normas de seguridad del Ayuntamiento.

Por otro lado, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de Lipasam y con los concejales de IU Sevilla y de Participa Sevilla que fueron desalojados del Ayuntamiento "de forma violenta". Maíllo ha defendido que los concejales y trabajadores que protestaban estaban "donde tienen que estar, del lado de la gente", y ha señalado que "no se pueden afrontar los problemas respondiendo con la violencia".