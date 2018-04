Las VTC podrán dejar y recoger clientes junto a la Feria

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará un lugar para la recogida y descarga de clientes de los vehículos de transporte concertado (VTC) junto a la Feria de Abril. Será en el mismo punto que el año pasado, en el carril derecho de la glorieta Avión Saeta, en el tramo comprendido entre la carretera de la exclusa y el puente de las Delicias. Según figura en el plan de movilidad de la Feria, "los vehículos que hagan uso de dicha zona no podrán detenerse en doble fila, y en caso de que la zona se encuentre ocupada en el momento de llegada no podrán parar a la espera de que la misma quede libre, debiendo continuar la marcha para poder realizar la parada cuando la misma se encuentre despejada". Además, la parada deberá hacerse durante el "mínimo tiempo imprescindible para la subida o bajada de los viajeros, no pudiendo permanecer parados en ningún caso a la espera de los mismos en caso de que éstos no se encuentren en el lugar en el momento de la llegada".

La patronal de las VTC, Unauto, se reunió ayer con el Ayuntamiento de Sevilla para tratar el asunto de la Feria de Abril. Fuentes de Unauto explicaron a este periódico que se trataron diferentes cuestiones relacionadas con el sector del transporte de viajeros y abogaron por la convivencia entre el taxi y las VTC bajo el respeto escrupuloso de las normas. "Es hora de pasar página sobre lo ocurrido el año pasado, que ya se está encargando la Justicia de investigar", expusieron las fuentes, en referencia al incendio de nueve coches que reforzaban el servicio de la empresa Cabify en un hotel rural de Castilblanco. El suceso lo está investigando el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, cuya titular dirige una macrocausa contra la mafia del taxi de Sevilla en la que hay una treintena de taxistas investigados por distintos delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal.

Unauto felicitó al Ayuntamiento por la buena gestión que ha hecho durante la Semana Santa de Sevilla, en la que las VTC y los taxistas han podido trabajar con normalidad y sin que se registrara incidente alguno. "Se trata de que haya una competencia leal y una convivencia ordenada", explicaron las fuentes de la patronal de las VTC, que se reunió con el director de Movilidad en el Consistorio, José Santiago Lorenzo, y el director del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Rafael Pérez.

Esta reunión, que fue solicitada desde antes de la Semana Santa, se produce después de que el alcalde, Juan Espadas, lamentase el pasado miércoles que la "relación cotidiana" entre el sector del taxi y los conductores de VTC sigue siendo "tensa" y tal extremo se está "viviendo" en los "grandes eventos" de la ciudad.