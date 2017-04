El comercio pide a la promotora de Palmas Altas que cumpla el convenio firmado en 2008

La Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía (CECA) y la patronal de comercio de Sevilla (Aprocom) han pedido al promotor del complejo comercial de Palmas Altas que cumpla el convenio que firmaron 4 de febrero de 2008 con la anterior promotora, la inmobiliaria Viapol. Este convenio recoge que los comercios adheridos a la patronal del comercio de Sevilla puedan tener beneficios, como reservar un número de locales no inferior al 25% del total del complejo con una bonificación económica durante el primer año que se iría reduciendo durante los tres años consecutivos. El presidente de Aprocom, Tomás González, asegura que "la nueva empresa no está cumpliendo" y han pedido "una reunión tanto a Viapol como LAR mediante carta certificada y burofax y no hemos tenido respuesta". El objetivo fundamental del convenio es buscar la convivencia del centro comercial en la estructura comercial del pequeño y mediano comercio de la ciudad.

Por otro lado varias entidades, como Ecologistas en Acción y la Asociación Parque Vivo del Guadaíra, han presentado alegaciones contra los estudios de impacto ambiental, y de movilidad y tráfico presentados por el promotor ante Medio Ambiente de la Junta para lograr la autorización Ambiental Unificada, y reclaman que no se autorice el complejo.

Ecologistas en Acción, además, ha alegado contra la modificación del proyecto inicial de urbanización del sector de Palmas Altas y acusa a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla de aprobar una modificación contraria a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), porque no se ha modificado el plan de sectorización y la ley dice que "los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan".