La defensa de Torrijos denuncia el "vacío probatorio absoluto" del caso

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, ha denunciado este martes el “vacío probatorio absoluto” que hay con respecto a la participación del ex concejal en un presunto amaño para favorecer a la empresa Sando en el concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla.

En su informe de conclusiones definitivo, la letrada ha afirmado con rotundidad que Torrijos “no pactó con Sando” y ha añadido que “no hay prueba de que conociera ese pacto que le atribuye el fiscal de manera infundada y sin base probatoria alguna”, ha insistido.

La defensa ha añadido la “inexistencia de la connivencia entre Sando y Torrijos”, y ha recordado que su participación se limita a tres reuniones de la Comisión Ejecutiva de los días 11 de febrero de 2005, 28 de junio y 15 de julio. En la primera, ha explicado, el entonces director general informó a los consejeros del pleito de Larena 98 y de la reclamación de 16 millones; mientras que en la segunda se informa de la posibilidad de solucionar el conflicto con el pago de 1.080.000 euros a Larena; y en la tercera Mellet comunica a los consejeros que la empresa Sanma está dispuesta a subrogarse el derecho de superficie de Larena.

Ese es el conocimiento que Torrijos tiene de los hechos, ya que, añade Encarnación Molino, “no consta que Torrijos conociera el contenido de la reclamación de Larena, no sabía el contenido del pleito”.

En cambio, sí consta por las testificales, las declaraciones de los imputados y de la documental aportada a la causa que el ex primer teniente de alcalde “no participó en ninguna reunión para solucionar el litigio de Larena 98 ni tuvo intervención alguna en las negociaciones que pudiera haber entre las empresas interesadas, y tampoco tuvo acceso al protocolo de intenciones” que negociaron Mercasevilla y Sando.

Además, ha defendido que ningún correo electrónico iba dirigido al ex concejal, quien tampoco conocía a los empresarios de Sando, lo que le lleva a concluir en la existencia de un “vacío probatorio absoluto”.

Sobre la condición de Mercasevilla como una entidad de derecho público, a los efectos de considerar funcionario a efectos penales a su cliente, la defensa ha mostrado sus “dudas” porque existen sentencias del Tribunal Supremo contradictorias, si bien ha hecho hincapié que en este caso de la venta de lo suelos la empresa actuaba como una sociedad anónima y “no como una entidad de derecho público”, de lo que ha concluido que “Torrijos no actuaba como autoridad sino como miembro del Consejo de Administración” del mercado mayorista.