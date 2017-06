Más de 20.000 jóvenes se quejan por el contenido del examen de Historia en Selectividad

Más de 20.000 jóvenes han firmado una petición a través de la plataforma Change.org en contra de una de las preguntas del examen de Historia de España en la prueba de Selectividad, desarrollado el lunes. Estos estudiantes se consideran, además, "víctimas de una mala gestión del Gobierno y de la Junta de Andalucía", ya que, según critican, se introdujeron cambios en la prueba de Historia de España "de manera muy ineficaz e innecesaria", que "han tenido a miles de alumnos y profesores en el limbo sin conocer los contenidos, preguntas y temas que debían estudiar o enseñar".

Tras finalizar la prueba, los jóvenes mostraron de forma masiva a través de Twitter, primero, y Change.org su descontento por la pregunta principal de una de las dos opciones del examen de Historia y que versaba sobre los gobiernos democráticos (1975-2000). Ésta es la última unidad del temario y "muchos no han podido darlo, muchísimos, y los profesores mal orientados por las reuniones que han tenido sobre Selectividad han asegurado a sus alumnos que ese tema no entraría", señala la petición que exige medidas urgentes "para solucionar el problema".

La asignatura de Historia de España es la que más cambios ha sufrido en esta convocatoria y éstos no se anunciaron hasta bien avanzado el curso escolar. No obstante, ésta no es la primera vez que los estudiantes son preguntados por los gobiernos democráticos sin que se produjera una queja generalizada de estas características: junio de 2008, 2010 y 2015, y septiembre de 2009 y 2012.

Muchos alumnos optan por prepararse sólo el temario del siglo XX, descartando el XIX, ya que el examen ofrece dos opciones a elegir una. Pero, pese a este recorte del temario motu proprio, muchos consideran que han sido perjudicados.