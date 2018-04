Montella: "Lucharemos hasta la muerte"

Vincenzo Montella ha analizado el esperado cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, cuya ida se juega mañana. El italiano ha dejado alguna críptica pista, como cuando se le ha preguntado qué le falta a Ben Yedder para ser titular. “La Champions”, ha dicho. Además, ha dejado en el aire la participación de Mercado y Jesús Navas. “No me preocupa lo físico, me preocupa el estado de Mercado y Jesús Navas, que mañana lo valoraremos”. Eso sí, está convencido de que el Sevilla dará la cara ante el Bayern: “Lucharemos hasta la muerte”.

También ha sido preguntado por si tiene alguna táctica para al poderoso Bayern: “No pienso que haya que hacer una táctica. Si eres capaz de frenarlo tienes más posibilidades. El Bayern está acostumbrado a crear muchas oportunidades y marcar muchos goles, y nosotros tenemos que estar preparados para frenar eso”

La ausencia de Banega: “Es un jugador con unas características muy determinadas y es una situación que no podemos cambiar, confío en que quien lo reemplace cumpla con sus características”.

Las ocasiones de Muriel: “Muriel ha crecido muchísimo estos años, tiene características definidas y tiene que mejorar en el área a la hora de marcar”.

Continuidad de partidos de alto nivel: “El aspecto físico no me está preocupando, ni la motivación, la cabeza. Suele ser la cabeza la que mueve las piernas, y no al revés. Me preocupa más el estado físico de Jesús Navas y Mercado, que vamos a valorar mañana”.

El feliz pago de estar en tres frentes: “Está claro que cuando sigues en estas competiciones, en la Copa del Rey, te quitan energía física y lo pagas en la Liga, pero estoy contento de estar en esta situación y todos nos estamos acostumbrando a jugar cada tres días partidos de alto nivel y eso nos permite alcanzar mayores cotas para que surja el talento”.

Jupp Heynckes, maestro de entrenadores: “Es muy práctico, no vende humo, es un entrenador muy parecido a su pueblo. Hace cosas sencillas, pero con gran orden, de forma muy lineal, sus equipos lo entienden claramente, entienden su lectura”.

Haciendo historia: “Ya la hemos hecho, ¿no? Estamos satisfechos con esto. Tenemos pocas oportunidades importantes, y nos las vamos a jugar hasta el final, como todos nos piden, y lo queremos hacer juntos, con el club y con nuestros aficionados, que mañana nos ayudarán como siempre”.

La pujanza europea del Sevilla: “Es una ciudad que se siente en su casa en Europa, que es capaz de llegar hasta el final. La Champions es otro nivel, a estas alturas es un nivel muy diferente a las ligas y a la Liga Europa. Es una atmósfera muy agradable y la ciudad está preparada para esto”.

Arturo Vidal y su conocimiento en Italia: “Es un jugador fantástico, con temperamento. Es capaz de marcar goles. Lo conocemos muy bien, muy completo. En Italia marcaba muchísimo y me espero esa cara de Vidal”.

La frase de Óscar Arias sobre tener a Messi en el banquillo referida a Sandro y Roque Mesa: “Sé perfectamente cómo funciona la comunicación, hay que contextualizar las palabras, qué se dice y cómo se dice. Tengo una excelente relación con Óscar, hemos planificado juntos, cuando llegan nuevos fichajes miras qué puedes hacer con tus posibilidades económicas, y tengo una excelente relación con Óscar, ningún problema. Sandro no se entrenaba desde hace meses y lo estamos llevando al nivel físico del equipo. Luego hay un desarrollo del equipo y puedes necesitar o no necesitar a ciertos jugadores. Sigo creyendo en Roque Mesa. Y Layún sí está jugando. Mesa y Sandro están jugando menos de lo que yo me esperaba, y aún tienen margen para demostrar lo que valen el año que viene en el Sevilla”.

Lo político y la absurda amenaza de que el Barça no juegue la final de Copa. “Iba a contestar con un chiste, pero no. Espero que el Barcelona se presente a la final, pero como en los primeros 85 minutos del sábado, no los minutos finales”.