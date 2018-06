El Mundial de Muriel y su primer mal año

Muriel entró en la lista definitiva de 23 jugadores de Colombia que dio ayer José Pekerman para el Mundial. Es una ventaja para el Sevilla en todos los aspectos, tanto si el deseo oculto es un traspaso como si los técnicos quieren darle un margen de confianza tras un mal primer año. Joaquín Caparrós habló del colombiano, que entró en la lista en parte porque Duván Zapata, que arrastraba una lesión, se quedó fuera. Y lo hizo en tono de sorprendente esperanza.

Sobre su irregular primera temporada en el Sevilla, dijo: "No tengo un diagnóstico, no he estado mucho tiempo. Confía mucho en él el seleccionador, y esperemos que haga un buen Mundial, con la idea de que vuelva para seguir creciendo. No ha cuajado este año y hay que darle ese margen de confianza. En el Sevilla muchas veces un futbolista no ha cuajado el primer año, otros jugadores que podríamos hablar aquí también necesitaron más tiempo".

Su situación, no obstante, no afecta la necesidad de un fichar a un delantero de otro perfil, más rematador, fuerte, de referencia. "Ese tipo de futbolistas ya lo tenemos recogido y es una ventaja de cómo funciona nuestra dirección deportiva, y tenemos seleccionados algunos con la adecuada relación de precio y rendimiento. Todos sabéis la idea de juego que tiene Machín y es fácil saber qué tipo de futbolistas necesita. Encajan muchos de los que ya tenemos, y eso ya es una gran ventaja, porque nosotros sí tenemos en un 90% la plantilla hecha, eso es una ventaja con respecto a otros clubes. Con los que tenemos aspiramos a jugar Champions. Y sabemos qué tenemos que traer, pero tenemos que esperar".

Otro asunto que tocó fue el de Sergio Rico: "Es un jugador que el entrenador confía en él, que los técnicos confían en él. Y no ha ido al Mundial porque los resultados no han acompañado sobre todo en Liga, si no, seguro que habría ido al Mundial, porque nuestro seleccionador confía mucho en él. Veremos lo que decide, pero nuestro entrenador ya ha demostrado que confía en él". Su continuidad, tras un año de continuo debate, es una incógnita.